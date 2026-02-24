24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

राजस्थान रोडवेज में नई तबादला नीति लागू; दागी कर्मचारियों पर गाज, जरूरतमंदों को बड़ी मानवीय राहत

RSRTC new transfer rules: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने अपनी तबादला नीति में बड़ा और सुधारात्मक बदलाव किया है। नई नीति के तहत अब निगम में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Anand Prakash Yadav

Feb 24, 2026

पत्रिका फाइल फोटो

पत्रिका फाइल फोटो

RSRTC new transfer rules: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने अपनी तबादला नीति में बड़ा और सुधारात्मक बदलाव किया है। नई नीति के तहत अब निगम में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी गई है, जिससे एक और अनुशासनहीन कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाएगी, वहीं दूसरी ओर जरूरतमंद कर्मचारियों को बड़ी मानवीय राहत प्रदान की गई है।

दागी और लापरवाह कर्मचारियों की खैर नहीं

नई नीति में भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है। अब ऐसे परिचालक जो ड्यूटी के दौरान शराब पीने, बिना टिकट यात्रा कराने में संलिप्त रहने या अपनी जगह किसी और को ड्यूटी पर भेजने (एवजी व्यवस्था) जैसी गंभीर अनियमितताओं में लिप्त पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ऐसे दागियों को अब फील्ड पोस्टिंग से हटाकर दूरस्थ या गैर-महत्वपूर्ण स्थानों पर भेजने का प्रावधान किया है।

दिव्यांगों और बीमारों के लिए राह आसान

मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए रोडवेज प्रशासन ने दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट या हृदय रोग) से जूझ रहे कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता दी है। अब ये कर्मचारी अपने गृह जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे, ताकि उन्हें उपचार और पारिवारिक सहयोग सुगमता से मिल सके।

सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे कर्मचारियों को तोहफा

वे कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति में बहुत कम समय (एक से दो वर्ष) शेष है, उन्हें नई नीति में विशेष छूट दी है। निगम उन्हें उनके पसंद के स्टेशन या गृह जिले के समीप तैनात करेगा, ताकि वे अपने करियर का अंतिम समय मानसिक शांति के साथ अपने परिवार के साथ गुजार सकें।

ये भी पढ़ें

Jaipur: DOIIT घोटाले पर हाईकोर्ट की ACB को फटकार… भ्रष्टाचारियों को बचाया तो एसीबी भी दोषी, कोई भी बचेगा नहीं
जयपुर
भ्रष्टाचारियों को बचाने के मामले में हाईकोर्ट की एसीबी को फटकार, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 03:17 am

Published on:

24 Feb 2026 03:14 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / राजस्थान रोडवेज में नई तबादला नीति लागू; दागी कर्मचारियों पर गाज, जरूरतमंदों को बड़ी मानवीय राहत

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान का अनूठा भात: 56,51,101 रुपए नकद और लाखों रुपए सोना लेकर ‘मायरा’ भरने पहुंचे भाई, देखने उमड़ा पूरा गांव

Bhilawar Mayra
भीलवाड़ा

टेक्सटाइल पार्क रूपाहेली में 21.94 करोड़ के विकास कार्यों का रास्ता साफ, रीको जल्द जारी करेगा वर्क ऑर्डर

Paving the way for development works worth Rs 21.94 crore in Rupaheli Textile Park
भीलवाड़ा

सरस डेयरी में ‘रिटायरमेंट’ का खेल: 65 की उम्र पार कर चुके चहेते अब भी कुर्सी पर

Saras Dairy's retirement game: Favorites past 65 still in office
भीलवाड़ा

हरणी महादेव सरोवर पर चला अभियान: 200 निरंकारी भक्तों ने निकाली 10 ट्रॉली गंदगी

Campaign launched at Harni Mahadev Sarovar: 200 Nirankari devotees removed 10 trolleys of garbage
भीलवाड़ा

सांवरिया सेठ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब: नौगांवा में छप्पनभोग के साथ फाग की मची धूम

A wave of faith surged in the court of Sanwariya Seth: Phaag was celebrated with Chhappanbhoga in Naugawan.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.