महिलाओं ने किया भक्ति नृत्य, चखा पोष बड़ा का प्रसाद

The women performed devotional dances and tasted the prasad (offering) of Posh Bada.
भीलवाड़ा शहर की आरके कॉलोनी स्थित एफ-सेक्टर के नीलकंठ महादेव मंदिर में रविवार को श्रद्धा और उल्लास का संगम देखने को मिला। अवसर था नीलकंठ महिला मंडल की ओर से आयोजित पोष बड़ा महोत्सव का। इसमें बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत रविवार दोपहर में महादेव के विशेष शृंगार के साथ हुई। नीलकंठ महिला मंडल की सदस्यों ने महादेव के दरबार में भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां दीं। भक्ति संगीत की धुन पर महिलाएं स्वयं को रोक नहीं पाईं और महादेव के समक्ष भक्ति नृत्य कर माहौल को शिवमय बना दिया।
शाम को भगवान को गरमा-गरम पोष बड़ों का भोग लगाया गया। इसके बाद मंदिर समिति के सदस्यों और महिला मंडल ने श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम में उत्साह के साथ व्यवस्थाएं संभाली गईं।
इस धार्मिक आयोजन में हरीश वैष्णव, कृष्ण कुमार विजयवर्गीय सहित समिति सदस्य भंवर लाल विजयवर्गीय, सूरजमल विजयवर्गीय, भवानी लाल विजयवर्गीय, सत्यनारायण, भगवती, बाबू लाल, दिनेश, योगेश, राजेश एवं समिति सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
आजादनगर डांगी फैक्ट्री के पीछे स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को धार्मिक आयोजन हुआ। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रामनिवास महाराज के सान्निध्य में बालाजी महाराज को विशेष व्यंजनों का भोग लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष रामनिवास ने बताया कि प्राचीन परंपरा और भक्तों की श्रद्धा के चलते बालाजी महाराज को पकौड़ी और आलू बड़ों का भोग अर्पण किया गया। भोग से पूर्व हनुमानजी का आकर्षक शृंगार किया गया। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के सचिव संतोष आगाल, दिनेश सेन, गोपाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष मनीष माहेश्वरी, अजय रारा, हरि गुर्जर, संतोष खेतान, राजू वैष्णव उपस्थित रहे।
