महिलाओं ने किया भक्ति नृत्य, चखा पोष बड़ा का प्रसाद

आजादनगर डांगी फैक्ट्री के पीछे स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को धार्मिक आयोजन हुआ। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रामनिवास महाराज के सान्निध्य में बालाजी महाराज को विशेष व्यंजनों का भोग लगाकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष रामनिवास ने बताया कि प्राचीन परंपरा और भक्तों की श्रद्धा के चलते बालाजी महाराज को पकौड़ी और आलू बड़ों का भोग अर्पण किया गया। भोग से पूर्व हनुमानजी का आकर्षक शृंगार किया गया। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के सचिव संतोष आगाल, दिनेश सेन, गोपाल गुर्जर, कोषाध्यक्ष मनीष माहेश्वरी, अजय रारा, हरि गुर्जर, संतोष खेतान, राजू वैष्णव उपस्थित रहे।