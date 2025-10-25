थप्पड़कांड वाले SDM की शादी को लेकर बड़ा खुलासा, पहली पत्नी का दावा- आज भी लगाती हैं उनके नाम का सिंदूर, रखती हैं करवा चौथ

छोटूलाल शर्मा और पूनम शर्मा (फोटो- पत्रिका)
SDM Chhotulal Sharma: झुंझुनूं: भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा सीएनजी-पेट्रोल पंप पर थप्पड़ कांड के बाद चर्चा में आए आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा की शादी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। छोटूलाल की पहली शादी झुंझुनूं जिले के पिलानी में हुई थी।
बता दें कि आरएएस छोटूलाल शर्मा की पहली शादी पूनम शर्मा से झुंझुनूं जिले के पिलानी में 20 अप्रैल 2008 को हुई थी। पूनम शर्मा ने दावा करते हुए बताया कि छोटूलाल का राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन होने पर लगा था कि जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
पहली पत्नी पूनम शर्मा के मुताबिक, साल 2020 में कोरोना के दौरान छोटूलाल शर्मा ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पिलानी जाने को कहा था। पूनम बच्चों को लेकर पिलानी आ गईं, लेकिन छोटूलाल ने धीरे-धीरे संपर्क तोड़ लिया। पूनम ने यह भी बताया कि वह आज भी छोटूलाल के नाम का सिंदूर लगाती हैं और करवा चौथ का व्रत करती हैं।
पेट्रोल पंप वालों के खिलाफ थाने में शिकायत देने वाली महिला दीपिका व्यास ने खुद को लिखित में एसडीएम छोटूलाल शर्मा की पत्नी बताया है। छोटूलाल शर्मा का आरोप है कि मारपीट के दौरान सरिए से उनका सिर फोड़ने का भी प्रयास किया गया था। घटनाक्रम करीब 30 मिनट चला, लेकिन महज 20 सेकेंड के वीडियो को वायरल कर हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है।
एसडीएम की पहली पत्नी पूनम शर्मा के मुताबिक, उनकी शादी साल 2008 में हुई थी और वह लंबे समय से पति से अलग रह रही हैं। छोटूलाल ने उन्हें घर से निकाल दिया और तलाक के कागजों पर जाली हस्ताक्षर करवाए थे। उन्होंने जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया है। पूनम अपने बच्चों के साथ अलग रहकर संघर्ष कर रही हैं।
छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। पहली बार उन्हें पंचायत समिति के विकास अधिकारी से विवाद करने पर पद से हटाया गया था। दूसरी बार उन पर माइनिंग से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। तीसरी बार टोंक में एसडीएम रहते हुए उन्होंने अपने ही चपरासी से हाथापाई की थी। यह मामला रिश्वत से जुड़ा बताया गया था।
थप्पड़कांड के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया है। उनका मुख्यालय अब जयपुर सचिवालय के कार्मिक विभाग में रहेगा। इस घटना के बाद पूरे प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है।
