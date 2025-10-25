थप्पड़कांड वाले SDM की शादी को लेकर बड़ा खुलासा, पहली पत्नी का दावा- आज भी लगाती हैं उनके नाम का सिंदूर, रखती हैं करवा चौथ



छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन पर तीन बार कार्रवाई हो चुकी है। पहली बार उन्हें पंचायत समिति के विकास अधिकारी से विवाद करने पर पद से हटाया गया था। दूसरी बार उन पर माइनिंग से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप लगे थे। तीसरी बार टोंक में एसडीएम रहते हुए उन्होंने अपने ही चपरासी से हाथापाई की थी। यह मामला रिश्वत से जुड़ा बताया गया था।