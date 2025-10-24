Rajasthan: फूट-फूटकर रोने लगे निलंबित SDM छोटूलाल, थप्पड़कांड के बाद बोले- मुझ पर सरिए से किया हमला

उनकी पत्नी दीपिका व्यास का कहना था कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उन्हें अश्लील इशारे किए थे। इसके साथ ही जब वे कार से नीचे उतरी, तो उनकी तस्वीरें भी खींची गई थीं। उनका आरोप है कि हमें परेशान करने के लिए ही गाड़ी में जानबूझकर सीएनजी नहीं भरा जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया था। वहीं एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने कर्मचारी पर अभद्र टिप्पणी और मारपीट का आरोप लगाते हुए रायला पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है।