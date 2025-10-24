Rajasthan: फूट-फूटकर रोने लगे निलंबित SDM छोटूलाल, थप्पड़कांड के बाद बोले- मुझ पर सरिए से किया हमला

पेट्रोल पंप पर मारपीट का दृश्य। फाइल फोटो- पत्रिका
SDM Chotulal Sharma Controversy: भीलवाड़ा जिले के निलंबति SDM छोटूलाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच हुए थप्पड़कांड ने तूल पकड़ लिया। इस बीच छोटूलाल शर्मा और उनकी पत्नी दीपिका व्यास का नया बयान सामने आया है। हालांकि अपनी बात रखते-रखते छोटूलाल शर्मा फूट-फूटकर रोने लगे। उनका आरोप है कि राजनीतिक दुर्भावना चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है।
दरअसल छोटूलाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच सीएनजी भरवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एसडीएम और एक कर्मचारी एक-दूसरे को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। वहीं एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने अपनी सफाई दी। उनका कहना था कि हम सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पहुंचे थे। इस दौरान पेट्रोल पंपकर्मी मेरी पत्नी को देखकर अश्लील इशारे कर रहा था, जिससे बढ़ा विवाद मारपीट तक जा पहुंचा।
छोटूलाल शर्मा का आरोप है कि मारपीट के दौरान सरिए से मेरा सिर फोड़ने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम करीब 30 मिनट चला, लेकिन महज 20 सेंकेड के वीडियो को वायरल कर हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने घटना का वीडियो पुलिस को सौंप दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई पत्नी के साथ अश्लीलता करने की कोशिश करता है तो गुस्सा आना स्वभाविक है।
इससे पहले भी छोटूलाल शर्मा को एपीओ किया जा चुका है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा गरीब को न्याय दिलाने की कोशिश की, जिसकी मुझे सजा मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने खुद और परिवार को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है।
उनकी पत्नी दीपिका व्यास का कहना था कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उन्हें अश्लील इशारे किए थे। इसके साथ ही जब वे कार से नीचे उतरी, तो उनकी तस्वीरें भी खींची गई थीं। उनका आरोप है कि हमें परेशान करने के लिए ही गाड़ी में जानबूझकर सीएनजी नहीं भरा जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार किया था। वहीं एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने कर्मचारी पर अभद्र टिप्पणी और मारपीट का आरोप लगाते हुए रायला पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है।
इससे पहले विवाद में आए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटूलाल शर्मा को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में छोटूलाल शर्मा का मुख्यालय सचिवालय स्थित कार्मिक विभाग में रहेगा। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। छोटूलाल शर्मा वर्तमान में प्रतापगढ़ में लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।
