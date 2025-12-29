अरावली व अन्य क्षेत्र में अवैध खनन पर महाप्रहार: भीलवाड़ा में ‘रणभेरी’,

भीलवाड़ा जिले में अरावली व अन्य क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी घेराबंदी कर ली है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू के आदेश पर सोमवार से 15 जनवरी तक जिलेभर में विशेष 'जॉइंट ऑपरेशन' चलाया जाएगा। इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें राजस्व, पुलिस, खनिज, वन और परिवहन विभाग की टीमें एक साथ मैदान में उतरेंगी। अवैध खनन को लेकर राजस्थान पत्रिका ने रविवार के अंक में माफिया का हौसला बुलंद, प्रशासन की आंखे बंद क्या भीलवाड़ा में सरकार से ऊपर है खनन माफिया? तथा सरकारी जमीन पर खनन का खेल...माफिया सक्रिय और सिस्टम फेल शीर्षक से समाचार के प्रमुखता से प्रकाशित किए थे। इसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और समूचे ऑपरेशन की कार्रवाई की तैयारी की है।