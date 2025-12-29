अरावली के ‘अस्तित्व’ पर संकट: भीलवाड़ा जिले में 500 हेक्टेयर में फैली खदानों ने पहाड़ों को किया खोखला

भीलवाड़ा जिले में खनिज विभाग ने अब तक 87 खनन पट्टे व क्वारी लाइसेंस जारी कर रखे हैं। इनमें 58 क्वारी लाइसेंस बदनोर के शीतला का चौड़ा व बिकरिया में फिलाइट शिस्ट (पट्टी कातले) की खदाने हैं। यह खदानें रियासत काल से चली आ रही हैें। स्थिति यह है दोनो दिशाओं में खनन के गहरे गड्ढे हैं उसके बीच मुख्य सड़क है। यहां वाहन चालक थोड़ी सी लापरवाही से परिवार की जीवनलीला तक समाप्त हो सकती है। हालांकि यह सभी खदानें पिछले कुछ समय से बंद पड़ी हैं। इसी प्रकार खनिज में 19 लीजे जिले भर में आंवटित कर रखी हैं। इमसे भी दो खदानें समय समाप्त होने के कारण बंद पड़ी है।