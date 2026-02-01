Bhilwara News: डॉक्टर को ‘हनीट्रैप’ में फंसाकर 90 लाख की वसूली का अपनों ने ही रचा चक्रव्यूह, 4 आरोपी अरेस्ट

थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। सीसी कैमरे एवं सीडीआर की जांच के दौरान डॉक्टर पंवार के अस्पताल स्टाफ के ही दो नर्सिग कर्मी व दो हेल्पर संदेह के दायरे में आए। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इस पर बुधवार को मुस्तफा नगर निवासी मोहम्मद इमरान नीलगर, बहाला गुलमंडी निवासी जफर अहमद,अगरपुरा निवासी अजय जाट व मंगरोप के जित्याखेड़ी निवासी जगदीश बैरवा को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।