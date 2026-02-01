18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

Bhilwara News: डॉक्टर को ‘हनीट्रैप’ में फंसाकर 90 लाख की वसूली का अपनों ने ही रचा चक्रव्यूह, 4 आरोपी अरेस्ट

Bhilwara Doctor Blackmail Case: भीलवाड़ा शहर के एक प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक के साथ उनके ही स्टाफ द्वारा विश्वासघात और ब्लैकमेलिंग का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Anand Prakash Yadav

Feb 18, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

Bhilwara Doctor Blackmail Case: भीलवाड़ा शहर के एक प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक के साथ उनके ही स्टाफ द्वारा विश्वासघात और ब्लैकमेलिंग का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। जिस अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को जीवनदान देते हैं, वहीं के 4 कर्मचारियों ने मिलकर डॉक्टर की प्रतिष्ठा और गृहस्थी को तबाह करने की साजिश रच डाली। पुलिस ने पूरे मामले में अस्पताल स्टाफ के ही 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया।

ये है पूरा मामला

शहर के निजी चिकित्सालय के डॉक्टर अभिषेक पंवार ने एक रिपोर्ट सुभाषनगर थाने में दी। इसमें बताया कि उसके व्हाट्सअप पर किसी ने बीते 9 दिसंबर 2025 को एक संदिग्ध वीडियो भेजा। इसके बाद ओडियो मैसेज भेज कर धमकाया कि उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वीडियो को वायरल कर बदनाम कर देंगे। नौकरी व पत्नी से भी हाथ धोना होगा।

इसके बाद 17 जनवरी 2026 की रात को फिर एक मैसेज खबर के रूप में आया और यह खबर व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इन्हें रोकने की एवज में 90 लाख रुपए तक की मांग की गई। इसके बाद आरोपी लगातार धमकाने के साथ ही राशि कम भी करते गए और धमकी भरे मैसेज भी भेजते रहे। रिपोर्ट में डाॅक्टर पंवार ने स्टाफ के ही कुछ कर्मियों की संलिप्तता होने की आशंका भी जताई।

कड़ी पूछताछ में टूटे आरोपी

थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। सीसी कैमरे एवं सीडीआर की जांच के दौरान डॉक्टर पंवार के अस्पताल स्टाफ के ही दो नर्सिग कर्मी व दो हेल्पर संदेह के दायरे में आए। कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इस पर बुधवार को मुस्तफा नगर निवासी मोहम्मद इमरान नीलगर, बहाला गुलमंडी निवासी जफर अहमद,अगरपुरा निवासी अजय जाट व मंगरोप के जित्याखेड़ी निवासी जगदीश बैरवा को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा: बच्चा नहीं होने पर मालकिन ने नौकरानी को तांत्रिक से मिलाया, आरोपी रेप के बाद धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव
भीलवाड़ा
Bhilwara tantrik

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 11:18 pm

Published on:

18 Feb 2026 11:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Bhilwara News: डॉक्टर को ‘हनीट्रैप’ में फंसाकर 90 लाख की वसूली का अपनों ने ही रचा चक्रव्यूह, 4 आरोपी अरेस्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संत शिरोमणि की स्मृति में गूंजे जयकारे: आरके कॉलोनी में विनयंजलि, श्रावकों ने भक्ति भाव से चढ़ाए श्रीफल

Cheers echoed in the memory of Sant Shiromani: Vinayanjali in RK Colony, Shravaks offered Shriphal with devotion
भीलवाड़ा

चांदी 3000 रुपए तथा सोने में 500 रुपए की तेजी

Silver rose by Rs 3000 and gold by Rs 500.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में तेज रफ्तार कार खाईं में पलटते ही बनी आग का गोला, 2 लोगों की मौके पर मौत, तीन की हालत गंभीर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: बच्चा नहीं होने पर मालकिन ने नौकरानी को तांत्रिक से मिलाया, आरोपी रेप के बाद धर्म परिवर्तन का बनाने लगा दबाव

Bhilwara tantrik
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा के यूआईटी के माॅडल मेंं घपलों का ‘शॉर्ट सर्किट

bhilwara uit...mandal..
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.