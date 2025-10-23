भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर मारपीट: SDM की पत्नी का आरोप- ‘पेट्रोल पंप कर्मी ने आंख मारी, कहा- क्या माल लग रही’

बता दें घटना बीते मंगलवार को जसवंतपुरा स्थित भारत पेट्रोल पंप पर हुई। एसडीएम छोटू लाल शर्मा अपनी पत्नी और परिवार के साथ दीपावली मनाने के लिए जयपुर से प्रतापगढ़ जा रहे थे। रास्ते में वे अपने वाहन में सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके। आरोप है कि पंप कर्मचारी ने उनकी गाड़ी को नजरअंदाज कर पीछे वाली गाड़ी में पहले सीएनजी भरना शुरू कर दिया। इस बात पर एसडीएम ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।