भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर मारपीट: SDM की पत्नी का आरोप- ‘पेट्रोल पंप कर्मी ने आंख मारी, कहा- क्या माल लग रही’

SDM Chotulal Sharma Controversy: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में SDM छोटू लाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच पेट्रोल पंप पर हुए थप्पड़कांड ने तूल पकड़ लिया है।

2 min read

भीलवाड़ा

image

Nirmal Pareek

Oct 23, 2025

SDM Chotulal Sharma Controversy

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

SDM Chotulal Sharma Controversy: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में SDM छोटू लाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच पेट्रोल पंप पर हुए थप्पड़कांड ने तूल पकड़ लिया है। प्रतापगढ़ के SDM छोटू लाल शर्मा और पेट्रोल पंप कर्मचारियों के बीच सीएनजी भरवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक जा पहुंचा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एसडीएम और एक कर्मचारी एक-दूसरे को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं।

पुलिस ने इस मामले में पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने कर्मचारी पर अभद्र टिप्पणी और मारपीट का आरोप लगाते हुए रायला पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई है।

क्या है पूरी घटना?

बता दें घटना बीते मंगलवार को जसवंतपुरा स्थित भारत पेट्रोल पंप पर हुई। एसडीएम छोटू लाल शर्मा अपनी पत्नी और परिवार के साथ दीपावली मनाने के लिए जयपुर से प्रतापगढ़ जा रहे थे। रास्ते में वे अपने वाहन में सीएनजी भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके। आरोप है कि पंप कर्मचारी ने उनकी गाड़ी को नजरअंदाज कर पीछे वाली गाड़ी में पहले सीएनजी भरना शुरू कर दिया। इस बात पर एसडीएम ने आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।

एसडीएम की पत्नी की शिकायत

एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने अपनी शिकायत में बताया कि एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उनके प्रति अभद्र व्यवहार किया। दीपिका के अनुसार कर्मचारी ने उनकी ओर आंख मारी और अश्लील टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या माल लग रही है।” जब छोटू लाल ने इसका विरोध किया तो कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर पंप मालिक और अन्य कर्मचारियों ने भी हस्तक्षेप किया, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई।

मारपीट और वायरल वीडियो

विवाद के दौरान एसडीएम छोटू लाल शर्मा ने गुस्से में आकर एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। जवाब में कर्मचारी ने भी पलटवार करते हुए एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का पूरा वाकया पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। बुधवार को यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से मारपीट साफ दिखाई दे रही है।

बताते चलें कि इस वीडियो में एसडीएम पहले कर्मचारी को थप्पड़ मारते नजर आते हैं, जिसके बाद कर्मचारी भी जवाबी कार्रवाई करता है। अब सच्चाई क्या है? इसका जवाब तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

यहां देखें वीडियो-

दावों की सत्यता की जांच

घटना की सूचना मिलते ही रायला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और बुधवार को पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की पुष्टि की है और विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के दावों की सत्यता की जांच की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

