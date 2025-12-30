30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा: मंडी की दीवार बनी मुसीबत, राहगीर मांग रहे सुरक्षा की गारंटी!

- वार्ड 33 व 34 के हजारों लोगों के लिए 'अंधा मोड़' बना मुसीबत, कल्पवृक्ष तिराहे पर मार्ग चौड़ा करने की उठी मांग - विधायक, पूर्व विधायक, न्यास सचिव व नगर निगम महापौर को दिया ज्ञापन

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 30, 2025

The market wall has become a source of trouble, and pedestrians are demanding a guarantee of safety!

The market wall has become a source of trouble, and pedestrians are demanding a guarantee of safety!

भीलवाड़ा शहर के आबकारी कार्यालय (दारू गोदाम) वाली गली इन दिनों अव्यवस्थाओं और अतिक्रमण की मार झेल रही है। कृषि उपज मंडी की दीवार के सहारे बेतरतीब खड़े चौपहिया वाहनों ने इस मुख्य मार्ग को संकरा कर दिया है। हालात यह हैं कि यहां से एक कार का निकलना भी दूभर हो गया है। इससे वार्ड संख्या 33 और 34 के हजारों निवासियों का जीना मुहाल हो गया है।

'ब्लाइंड टर्न' और बरगद का पेड़ बढ़ा रहे खतरा

क्षेत्रवासियों ने बताया कि इस मार्ग में घुमाव होने के कारण यह 'अंधा रोड' बन चुका है। मार्ग के मध्य चौक पर स्थित बरगद का विशाल वृक्ष मुड़ाव को और संकरा कर देता है। सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देने के कारण यहाँ आए दिन छोटी-मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो यहां किसी बड़े हादसे या जनहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

मंडी की दीवार को पीछे खिसकाने की मांग

वार्डवासियों के अनुसार जब यह मंडी की दीवार दारू गोदाम से कल्पवृक्ष के कोने तक बनाई गई थी, तब आबादी और वाहनों की संख्या बेहद कम थी। अब जनसंख्या और साधनों का दबाव कई गुना बढ़ गया है। यह मुख्य मार्ग आरके कॉलोनी और आरसी व्यास कॉलोनी को जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। मंडी की दीवार के पीछे पर्याप्त खाली जगह उपलब्ध है। यदि दीवार को थोड़ा पीछे कर मार्ग चौड़ा किया जाए, तो मंडी प्रशासन को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

जाम और अतिक्रमण से त्रस्त जनता

सड़क के किनारे खड़े होने वाले चौपहिया वाहनों के कारण पैदल चलने वालों के लिए भी जगह कम बचती। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उनके घरों और बाजार जाने का एकमात्र मुख्य रास्ता है, लेकिन अवैध पार्किंग ने इसे 'बॉटलनेक' बना दिया है।

दिया जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन

क्षेत्र के वार्ड पार्षद निशा व्यास व कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विठ्टल शंकर अवस्थी, नगर निगम महापौर राकेश पाठक तथा नगर विकासस न्यास सचिव को मार्ग को चौड़ा करने को लेकर ज्ञापन दिया है। क्षेत्र के निवासी चंद्रप्रकाश ओझा ने बताया कि बरसों पुरानी इस दीवार और संकरी सड़क के कारण हम हमेशा खतरे के साये में रहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि बढ़ती आबादी को देखते हुए मंडी की दीवार को शिफ्ट कर इस मार्ग को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा करे।

Published on:

30 Dec 2025 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा: मंडी की दीवार बनी मुसीबत, राहगीर मांग रहे सुरक्षा की गारंटी!

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

अवैध खनन के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस की बड़ी स्ट्राइक

Mineral department and police launch major strike against illegal mining.
भीलवाड़ा

अरावली के 'अस्तित्व' पर संकट: भीलवाड़ा जिले में 500 हेक्टेयर में फैली खदानों ने पहाड़ों को किया खोखला

The mines, spread across 500 hectares in Bhilwara district, have hollowed out the mountains.
भीलवाड़ा

अरावली व अन्य क्षेत्र में अवैध खनन पर महाप्रहार: भीलवाड़ा में 'रणभेरी',

Major crackdown on illegal mining: 'War drums' to sound in Bhilwara from today.
भीलवाड़ा

संकट मोचन हनुमानजी महाराज के लगाया 501 किलो पौषबड़ा का भोग

501 kg of Paushbada was offered to Sankat Mochan Hanumanji Maharaj.
भीलवाड़ा

दाधीच समाज मनाएगा मां दधिमती प्राकट्योत्सव

Dadhich community will celebrate Maa Dadhimati Prakatyotsav
भीलवाड़ा
