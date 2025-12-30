भीलवाड़ा: मंडी की दीवार बनी मुसीबत, राहगीर मांग रहे सुरक्षा की गारंटी!

क्षेत्र के वार्ड पार्षद निशा व्यास व कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में विधायक अशोक कोठारी, पूर्व विधायक विठ्टल शंकर अवस्थी, नगर निगम महापौर राकेश पाठक तथा नगर विकासस न्यास सचिव को मार्ग को चौड़ा करने को लेकर ज्ञापन दिया है। क्षेत्र के निवासी चंद्रप्रकाश ओझा ने बताया कि बरसों पुरानी इस दीवार और संकरी सड़क के कारण हम हमेशा खतरे के साये में रहते हैं। प्रशासन को चाहिए कि बढ़ती आबादी को देखते हुए मंडी की दीवार को शिफ्ट कर इस मार्ग को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा करे।