अंता उपचुनाव: वसुन्धरा समर्थक नेता ने भी ठोकी ताल, BJP के पूर्व विधायक हुए बागी…पार्टी में क्यों बढ़ी टेंशन?

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Anta Assembly By-election: भाजपा के जिला महामंत्री और पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के नामांकन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मेघवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया। बताया जाता है कि पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी मोरपाल सुमन, दोनों नेता वसुन्धरा राजे के समर्थक माने जाते हैं।
अंता विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार तक 21 उम्मीदवारों ने कुल 32 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। हालांकि 27 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तिथि को ही तस्वीर साफ हो सकेगी।
उपचुनाव में भाजपा व कांग्रेस के अलावा निर्दलीयों ने भी ताल ठोकी है। भाजपा ने वर्तमान प्रधान मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को फिर से टिकट दिया है। इस बार बागी और निर्दलीयों से इस सीट का समीकरण बिगड़ सकता है। कभी कांग्रेस से जुड़े रहे नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी है तो पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने भी भाजपा से बगावत कर दी है।
पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने कहा कि पार्टी की उपेक्षा के चलते उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। पार्टी से बगावत के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो रिएक्शन देगी, उसे स्वीकार किया जाएगा। चर्चा यह भी है कि आखिरकार मेघवाल किसकी शह पर चुनावी समर में उतरे हैं? अंता में 45 हजार से ज्यादा एससी वोट होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रति इनका झुकाव बताया जाता है। ऐसे में मेघवाल का बागी खड़ा होना कई राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं।
रामपाल मेघवाल वर्तमान में भाजपा के जिला महामंत्री हैं। वर्ष 2013 से 2018 तक वे बारां-अटरू से विधायक रहे। इससे पहले वे वर्ष 1991 से 2013 नवंबर तक तृतीय श्रेणी के अध्यापक के रूप में सरकारी सेवा में थे।
नामांकन पत्रों की जांच गुरुवार को होगी। 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी होगी। 11 नवंबर को मतदान तथा 14 नवंबर को मतगणना व परिणाम की घोषणा होगी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जो अनुशासनहीनता करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने रामपाल को खड़ा करवाया है। राठौड़ ने कहा कि हम बागियों को मना लेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग