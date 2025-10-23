अंता उपचुनाव: वसुन्धरा समर्थक नेता ने भी ठोकी ताल, BJP के पूर्व विधायक हुए बागी…पार्टी में क्यों बढ़ी टेंशन?

पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने कहा कि पार्टी की उपेक्षा के चलते उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। पार्टी से बगावत के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पार्टी जो रिएक्शन देगी, उसे स्वीकार किया जाएगा। चर्चा यह भी है कि आखिरकार मेघवाल किसकी शह पर चुनावी समर में उतरे हैं? अंता में 45 हजार से ज्यादा एससी वोट होने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रति इनका झुकाव बताया जाता है। ऐसे में मेघवाल का बागी खड़ा होना कई राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं।