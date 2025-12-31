Baran: कृषि मंडी में नई सरसों की दस्तक, इतने रुपए प्रति क्विंटल बिकी

मंडी व्यापारियों ने बताया कि मकर संक्रांति से मंडी में सरसों की आवक बढ़ने लग जाएगी इस दौरान करीब एक हजार कट्टे से अधिक सरसों की आवक शुरू हो जाएगी। हालांकि मंडी में पुरानी सरसों ऊपर में अधिकतम 6800 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव से बिकी है। उल्लेखनीय है कि रबी के इस सीजन में जिले में सरसों की आधी भी बुवाई नहीं हो पाई थी। यह सरसों जल्द बुवाई के कारण तैयार होकर मंडी पहुंची है। आने वाले दिनोें में सरसों की और अधिक आवक होगी।