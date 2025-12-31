31 दिसंबर 2025,

बारां

Baran: कृषि मंडी में नई सरसों की दस्तक, इतने रुपए प्रति क्विंटल बिकी

Hadoti Mandi Update: सरसों की ढेरी की नीलामी से पूर्व मुनीमों और व्यापारियों ने अगरबत्ती लगाकर प्रसाद वितरण किया। सरसों की नीलामी 6011 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से हुई।

बारां

image

Akshita Deora

Dec 31, 2025

Baran-Mandi

कृषि मंडी के नीलामी स्थल पर नई सरसों की लगाई जा रही बोली। पत्रिका

New Mustard In Agricultural Market: कृषि उपज मंडी में मंगलवार को नई सरसों की दस्तक हुई है। यह सीजन की पहली आवक है। सरसों की नीलामी 6011 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से हुई। सरसों में करीब 12 प्रतिशत नमी मौजूद रही।

मुनीम रमेश नागर बताया कि फर्म आदिनाथ ट्रेडर्स की आड़त में पहाड़ी गांव के किसान मुकेश द्वारा लाई गई सरसों की नीलामी मेसर्स गुलजारीलाल बालमुकन्द के नाम छूटी। सरसों की ढेरी की नीलामी से पूर्व मुनीमों और व्यापारियों ने अगरबत्ती लगाकर प्रसाद वितरण किया।

मंडी व्यापारियों ने बताया कि मकर संक्रांति से मंडी में सरसों की आवक बढ़ने लग जाएगी इस दौरान करीब एक हजार कट्टे से अधिक सरसों की आवक शुरू हो जाएगी। हालांकि मंडी में पुरानी सरसों ऊपर में अधिकतम 6800 रुपए प्रति क्विंटल तक के भाव से बिकी है। उल्लेखनीय है कि रबी के इस सीजन में जिले में सरसों की आधी भी बुवाई नहीं हो पाई थी। यह सरसों जल्द बुवाई के कारण तैयार होकर मंडी पहुंची है। आने वाले दिनोें में सरसों की और अधिक आवक होगी।

ये रहा कोटा मंडी का हाल

कोटा मंडी में मंगलवार का हाल कुछ ऐसा रहा कि किसानों और व्यापारियों दोनों की निगाहें मंडी पर बनी रहीं। भामाशाहमंडी में सभी प्रमुख कृषि उत्पादों की कुल आवक लगभग 1 लाख कट्टे रही।

गेहूं के भाव में 20 रुपए की तेजी देखने को मिली, वहीं सोयाबीन 50 रुपए बढ़ गया। मैथी के भाव में भी 100 रुपए की तेजी रही, जबकि चने के भाव में 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।

लहसुन की आवक भी अच्छी रही, लगभग 3000 कट्टे मंडी में पहुंचे। इसके भाव 4000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए। किराना बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में इस दौरान कोई खास बदलाव नहीं आया और स्थिरता बनी रही।

Published on:

31 Dec 2025 02:34 pm

Baran: कृषि मंडी में नई सरसों की दस्तक, इतने रुपए प्रति क्विंटल बिकी

