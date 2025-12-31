Good News: राजस्थान सरकार ने इन उद्यमियों को नए साल से पहले दे दिया बड़ा तोहफा, विभाग के आदेश जारी

केंद्र सरकार ने अक्टूबर माह में अधिसूचना जारी कर सभी तरह के लाइम स्टोन को प्रधान खनिज में शामिल कर दिया था। इसमें कोटा स्टोन भी आ गया था। अधिसूचना के बाद कोटा स्टोन उद्यमी आंदोलन पर उतर गए थे और कारोबार ठप हो गया था। अधिसूचना के तहत रॉयल्टी दुगुनी होनी थी और पत्थर की खानें आवंटन की जगह नीलाम का प्रावधान किया था। इससे बड़े औद्योगिक घरानों की एंट्री होने वाली थी।