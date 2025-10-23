IPS Sachin Mittal: जयपुर पुलिस की बागडोर संभालेंगे IPS सचिन मित्तल, जानें उनकी खासियत

जयपुर। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सचिन मित्तल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की कमान संभालेंगे। मित्तल के पास बीई व एमटेक की डिग्री है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भरतपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में की थी। इसके बाद वे छह जिलों में एसपी रहे और जोधपुर रेंज के आईजी पद पर भी सेवाएं दीं।