Rajasthan: अंता के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा जेल के बाथरूम में फिसले, हालत बिगड़ने पर कोटा रेफर

घायल कंवर लाल मीणा को अस्पताल ले जाते हुए। फोटो: पत्रिका
झालावाड़। झालावाड़ जेल में बंद अंता के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा बुधवार शाम को बाथरूम में फिसल कर गंभीर घायल हो गए। जिन्हे जेल कर्मचारी तुरंत एसआरजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद कोटा के लिए रेफर कर दिया।
चिकित्सकों ने बताया कि मीणा को स्पाइन शॉक हुआ है। एमआरआई के लिए कोटा रेफर किया गया है। वहीं कोटा मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के कैदी वार्ड में लाया गया, जहां उनकी एमआरआइ जांच की जा रही है।
नए अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को बुधवार को बाथरूम में गिरने से चोटिल होने पर कैदी वार्ड में लाया गया। जहां उनकी कमर में दर्द बताया गया। वे ऑर्थोपेडिक विभाग के अधीन है। चिकित्सक पूरी निगरानी बनाए हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग