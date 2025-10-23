Rajasthan: अंता के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा जेल के बाथरूम में फिसले, हालत बिगड़ने पर कोटा रेफर

नए अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने बताया कि अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को बुधवार को बाथरूम में गिरने से चोटिल होने पर कैदी वार्ड में लाया गया। जहां उनकी कमर में दर्द बताया गया। वे ऑर्थोपेडिक विभाग के अधीन है। चिकित्सक पूरी निगरानी बनाए हुए हैं।