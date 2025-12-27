क्रूरता की सारी हदें पार: कड़ाके की ठंड में बिना कपड़े नवजात को झाड़ियों में फेंक गए परिजन, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

नवजात का इलाज कर रही डा. अंजू ने बताया कि जब उसे भर्ती कराया था, तब वह बहुत ठंडा हो रहा था। उसे सांस लेने में परेशानी आ रही थी। इस पर उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। इसके बाद बच्चे के शरीर पर कांटो के घाव को साफ कर मरहम पट्टी की गई। देर रात तक बच्चे को सांस लेने में परेशानी आ रही थी। इस पर लगातार उसकी निगरानी की गई। जैसे ही बच्चा स्थिर अवस्था में आया तो उसे दूध पिलाया गया। बच्चे के जल्दी स्वस्थ होने की संभावना है।