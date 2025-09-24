‘मां, मेरा क्या कसूर…? नवजात से क्रूरता की सारी हदें पार, मुंह में पत्थर डालकर लगा दी फेविक्विक, वीडियो देख कांप उठेगी रूह

चिलचिलाती धूप और आग उगलते पत्थरों के बीच नन्ही सी जान को जैसे ही ग्रामीणों ने देखा दिल दहल गया। मासूम के मुंह में छोटे पत्थर ठूंस रखे थे और होठों को फेवीक्विक से चिपका रखा था। गर्म पत्थरों पर पैर रखा था। बंद आंखों से झकझोर देने वाली पीड़ा सहन कर रहे बच्चे के मुंह से जैसे ही पत्थर निकाले, उसकी चीख निकल गई।