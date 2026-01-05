बढ़ती सर्दी और शीतलहर का कहर: भीलवाड़ा के स्कूलों में आज से 3 दिन की छुट्टी

भीलवाड़ा जिले में कड़ाके की सर्दी और मौसम विभाग की ओर से जारी शीतलहर के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधु ने सोमवार को एक आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है।