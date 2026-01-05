बढ़ती सर्दी और शीतलहर का कहर: भीलवाड़ा के स्कूलों में आज से 3 दिन की छुट्टी

Increasing cold and cold wave wreak havoc: 3-day holiday for Bhilwara schools from today
भीलवाड़ा जिले में कड़ाके की सर्दी और मौसम विभाग की ओर से जारी शीतलहर के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सेहत की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधु ने सोमवार को एक आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है।
कलक्टर संधु ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। आदेश के अनुसार, मंगलवार से गुरुवार तक कक्षा 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों की छुट्टियां रहेंगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कलक्टर ने छोटे बच्चों को राहत दी है। हालांकि, यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए है। विद्यालय स्टाफ को हमेशा की तरह स्कूल में अपनी उपस्थिति देनी होगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी निजी या सरकारी विद्यालय इस आदेश का उल्लंघन करता है और कक्षाएं संचालित करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पिछले दो दिनों से जिले में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही थी। सुबह की पारी में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को शीतदंश और ठिठुरन का सामना करना पड़ सकता था। राजस्थान पत्रिका की ओर से लगातार सर्दी के बढ़ते असर को प्रमुखता से उठाए जाने और अभिभावकों की चिंता को देखते हुए कलक्टर ने यह निर्णय लिया है।
