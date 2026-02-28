वस्त्रनगरी की वैश्विक उड़ान, धागों से बुनी आर्थिक समृद्धि

देश की अत्याधुनिक मशीनों से लैस भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। राजस्थान की 40 स्पिनिंग मिलों में से 20 भीलवाड़ा में हैं। राज्य के कुल 27 लाख स्पिंडल में से 17 लाख यहीं चल रहे हैं। इससे प्रदेश का 63 प्रतिशत धागा भीलवाड़ा में बनता है। देश में बनने वाले 200 करोड़ मीटर डेनिम में से 50 करोड़ मीटर भीलवाड़ा में तैयार होता है। 400 विविंग इकाइयों में 17 हजार से अधिक विश्वस्तरीय मशीनें लगी हैं। 25 प्रोसेस हाउस 100 करोड़ मीटर कपड़ा प्रोसेस करने की क्षमता है। 125 करोड़ से अधिक का मैनमेड टेक्सटाइल उत्पादन और उद्योग का कुल टर्नओवर 35 हजार करोड़ रुपए के पार है।