motivational Story: शरीर पहियों पर, पर हौसले बादलों के पार, दुर्लभ योद्धा जिसने दर्द को ही बना लिया अपनी ताकत

यह एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का अपना ही शरीर धीरे-धीरे उसका साथ छोड़ देता है। मांसपेशियां गलने लगती हैं, सांसें भारी होने लगती हैं और दौड़ता-भागता जीवन अचानक एक व्हीलचेयर की चारदीवारी में सिमट जाता है। लेकिन विनोद ने चारदीवारी को अपनी कैद नहीं, बल्कि अपना कमांड सेंटर' बना लिया। आज वे व्हीलचेयर पर बैठकर हार का शोक नहीं मनाते, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की मशाल जला रहे हैं जो दुर्लभ बीमारियों के अंधेरे में खो गए हैं।