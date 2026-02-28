खनन कारोबारियों को बड़ी राहत के संकेत: ड्रोन सर्वे व स्टार रेटिंग से मिलेगी छूट, माइनिंग प्लान होंगे सरल

दी राजपुताना माईन ऑनर्स एण्ड मिनरल मर्चेन्ट्स ऐसोसियेशन के अध्यक्ष राधावल्लभ माहेश्वरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी। इस पर खान ब्यूरो के अधिकारियों ने नियमों को सरल कर खान मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने का आश्वासन दिया है। इसमें माइनिंग प्लान में सरलीकरण को लेकर आवेदन फॉर्म और अनुपालन रिपोर्ट की जटिलताओं को कम किया जाएगा। खनिज विभाग की ओर से पूर्व में स्वीकृत माइनिंग प्लान उनकी निर्धारित अवधि तक मान्य रहेंगे। वर्तमान में राज्य सरकार के पास जमा वित्तीय आश्वासन राशि को ही पर्याप्त माना जाएगा। राज्य में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए क्लस्टर (समूह) में उनकी नियुक्ति की स्वीकृति दी जाएगी। क्वाट्ज़ और फेल्सपार की छोटी खदानों को ड्रोन सर्वे और स्टार रेटिंग के नियमों से मुक्त रखा जाएगा। नियमों की पालना रिपोर्ट भेजने में होने वाली देरी पर वर्तमान पेनल्टी दरों को कम किया जाएगा।