आस्था का संगम: बाल भक्त की भक्ति ने मोहा मन किया प्रथम अभिषेक, गूंजे जयकारे

संयोजक मिश्रीलाल अग्रवाल ने बताया कि विधान के मध्य श्रीसिद्ध चक्र महामण्डल विधान की महिमा दर्शाती श्रीपाल-मैना सुंदरी की लघु नाटिका का मंचन हुआ। इसमें उज्जैन के राजा प्रजापाल ने अपनी पुत्री मैना सुंदरी का विवाह कोढ़ ग्रस्त राजा श्रीपाल से किए जाने की कथा, मैना सुंदरी की अटूट भगवान भक्ति, पूर्व कर्मों के उदय को स्वीकार कर पति की सेवा तथा दिगंबर साधु के निर्देश पर विधान पूजन कर अभिषेक के गंधोदक से श्रीपाल का रोग दूर होने का सजीव चित्रण किया। नाटिका में राजा प्रजापाल एवं रूप सुंदरी की भूमिका महावीर सेठी व मुन्ना देवी सेठी ने निभाई, जबकि श्रीपाल-मैना सुंदरी के मुख्य पात्र के रूप में ज्ञानचंद पाटनी एवं जम्बूदेवी पाटनी ने अपने जीवंत अभिनय से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।