क्षेत्राधिकार के ‘भंवर’ में न्याय: तहसील रायपुर, थाना करेड़ा; अफसरों की खींचतान में पिस रहा आम आदमी

प्रशासनिक सीमाओं का मकड़जाल आम आदमी के लिए जी का जंजाल बन गया है। मामला जिले के बागोलिया ग्राम का है, जहां 'राजस्व' की सीमा रायपुर तहसील में आती है, लेकिन 'कानून व्यवस्था' पुलिस थाना करेड़ा क्षेत्र में। इस विसंगति के कारण दो उपखंड अधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार की ऐसी जंग छिड़ी है कि पीड़ित न्याय के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा।