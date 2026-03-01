28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

भीलवाड़ा

चांदी 28 हजार रुपए तथा सोने में 10 हजार रुपए की तेजी

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में शनिवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2320 से 2550, मक्का हाइब्रिड 1450 से 1650, मक्का देशी लाल 2850 से 3450, ग्वार 4500 से 5100, उड़द 4500 से 6500, चना 4200 से 4900, सरसों 5000 से 6100 ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। भीलवाड़ा

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Feb 28, 2026

Silver rose by Rs 28,000 and gold by Rs 10,000.

Silver rose by Rs 28,000 and gold by Rs 10,000.

भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में शनिवार को भाव इस प्रकार रहे। गेहूं 2320 से 2550, मक्का हाइब्रिड 1450 से 1650, मक्का देशी लाल 2850 से 3450, ग्वार 4500 से 5100, उड़द 4500 से 6500, चना 4200 से 4900, सरसों 5000 से 6100 ज्वार 2000 से 2550, मूंगफली 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

भीलवाड़ा सर्राफा

शनिवार को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भावों में फिर तेजी आई है। सोने में 10 हजार रुपए प्रति दस ग्राम की तेजी आई है। चांदी में 28000 रुपए किलोग्राम की तेजी आई है। इसके साथ ही चांदी के भाव 2 लाख 95 हजार रुपए बोले गए। सोना 1 लाख 70 हजार रुपए के भाव बोले गए हैं। बाजार में भाव इस प्रकार है। चांदी प्रति किलो- 2,90,000, टंच -2,95,000, सोना 10 ग्राम -1,70,000 जेवराती- 1,62,300, रवा 1,70,000, कलदार-3100 रुपए प्रति नग तथा कॉपर 1224 रुपए प्रति किलोग्राम। यह तेजी इरान-इजराइल व अमरिका में बढ़ते तनाव के कारण आई है।

भीलवाड़ा किराणा

चीनी 45, मूंग मोगर 110 से 112 उड़द मोगर 120 से 125, तूअर दाल 130 से 140, मूंग दाल 98 से 103, उड़द दाल 105 से 110, चना दाल 74 से 77, मसूर दाल 85 से 90, मैदा 40 से 45, सूजी 45 से 50, चावल टुकड़ी बासमती 55 से 60, चावल बासमती 80 से 130, देसी घी 540 से 580 (प्रति लीटर), तेल मूंगफली 190 से 210 रुपए (प्रति लीटर), तेल सोयाबीन 140 से 160, तेल सरसों 185 से 200, सौंफ 160 से 200, जीरा 260 से 300, मैथी 70 से 75, धनिया साबुत 130 से 140, राई 125 से 140, अजवाइन 260 से 320 चायपत्ती 360 से 400, गोला 340 से 360, काबुली चना 120, काला चना 70, राजमा 110 से 120 पोहा 55 से 60, गेहूं का आटा 35 से 40 बेसन 80 से 85, हल्दी पिसी 250 से 300, मिर्च 280 से 350, गुड़ 45 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव रहे।

Published on:

28 Feb 2026 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / चांदी 28 हजार रुपए तथा सोने में 10 हजार रुपए की तेजी

