रिश्तों का खून: गृह कलह और कर्ज ने छीनी 2 जिंदगी, पिता ने 13 साल के बेटे को मारकर किया सुसाइड, बिलखते रहे परिजन

Fahter Killed Son: रिश्तों की मर्यादा जब सनक और अवसाद की भेंट चढ़ती है, तो पीछे सिर्फ चीखें और पछतावा रह जाता है। जिले के बड़ला गांव में शुक्रवार का सूरज खुशहाली नहीं, बल्कि मातम की सुर्खी लेकर उगा। जिस 13 साल के मासूम वंश को उसकी मां ने यह सोचकर पिता के पास भेजा था कि बेटा पढ़-लिखकर परीक्षा देगा, उसे क्या पता था कि वही पिता उसके जीवन की अंतिम परीक्षा लिख देगा।