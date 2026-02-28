28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

PM Modi Rajasthan Visit : ‘एपस्टीन से भी बड़ी है उदयपुर फाइल्स’, प्रधानमंत्री दौरे से ऐन पहले कांग्रेस का ‘बड़ा धमाका’

एक तरफ जहां अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत और 16,686 करोड़ रुपये की सौगातों का 'काउंटडाउन' शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने 'फाइलों' की राजनीति के जरिए सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। Congress ने 'उदयपुर फाइल्स' का मुद्दा उछालकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 28, 2026

जयपुर/अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में राजस्थान की धरती पर कदम रखने वाले हैं, लेकिन उनके आने से ऐन पहले कांग्रेस ने एक ऐसा दांव खेला है जिसने सत्तापक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 'उदयपुर फाइल्स' का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित 'एपस्टीन फाइल' से भी बड़ा और गंभीर है। जूली ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चुनौती देते हुए इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

'दिल्ली से सीधा IG को फोन': जूली का सनसनीखेज दावा

टीकाराम जूली ने विधानसभा में बोलते हुए आरोप लगाया कि उदयपुर के एक हाई-प्रोफाइल मामले में जयपुर (प्रदेश मुख्यालय) को अंधेरे में रखकर सीधा दिल्ली से हस्तक्षेप किया गया। उन्होंने कहा:

  • सीधा हस्तक्षेप: "मुख्यमंत्री जी, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। दिल्ली से सीधा उदयपुर आईजी को फोन जाता है, जबकि जयपुर को इसकी खबर तक नहीं होती।"
  • जांच पर सवाल: जूली ने पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कि जांच की कमान दूसरे सर्कल के डीएसपी को सौंप दी गई और स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार किया गया?

'उदयपुर फाइल्स' का सच क्या है? आरोपी और पीड़ित पर खुलासे

नेता प्रतिपक्ष ने मामले को 'बीजेपी बनाम बीजेपी' बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए:

संबंधित खबरें

Heart attack in children, Heart attack in children in India, 9 year old girl dies in Rajasthan, Pediatric Cardiology,

Heart Attack in Children : राजस्थान में 9 साल की मासूम खेलते-खेलते मरी, डॉक्टर ने बताया- बच्चों में हार्ट अटैक के ये लक्षण ना करें अनदेखा

Why e-buses could not run in Jaipur for 6 years CAG report Big revelation know

Jaipur E-Bus : जयपुर में 6 साल तक क्यों नहीं चल पाई ई-बसें, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें

Madan Dilawar

राजस्थान में एक और भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, अब SOG करेगी जांच, मंत्री मदन दिलावर की घोषणा से मचा हड़कंप

एलिवेटेड: झालाना बाइपास पर फुल स्टॉप… अब जवाहर नगर बाइपास के बढ़े आसार

Pension Scheme

राजस्थान के बुजुर्गों के लिए भजनलाल शर्मा का बड़ा एलान, नए साल से बढ़कर मिलेगी पेंशन, बैंक खाते में आएगी इतनी रकम

जयपुर में साउंड पॉल्यूशन लेवल की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग, पत्रिका फोटो

जयपुर में Noise Level की रियल टाइम मॉनिटरिंग, वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी, लगेंगे लाइव डिस्प्ले बोर्ड

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर एयरपोर्ट पर 7 दिन का NOTAM, रोज 4 घंटे बंद रहेंगी उड़ानें,17-23 मार्च तक जयपुर से उड़ान से पहले चेक करें फ्लाइट स्टेटस

सीएम भजनलाल शर्मा के बड़े ऐलान: भर्तियां बढ़ीं, पेंशन में इजाफा, यहां देखें बड़ी घोषणाएं

Barmer Bus Accident

Rajasthan Bus Accident: पिता के सामने हुए बेटे के 2 टुकड़े, सड़क पर गिरा धड़, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

  • दोनों पक्ष बीजेपी के: जूली ने दावा किया कि जिस महिला ने आरोप लगाए हैं (पीड़िता) और जिस पर आरोप हैं (आरोपी), दोनों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है।
  • आधी रात का 'एक्शन': उन्होंने आरोप लगाया कि रात 11 बजे रिपोर्ट दर्ज होती है, 2 बजे पुलिस रेकी करती है और 3 बजे हथौड़े लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बिना लेडीज पुलिस के किसी के घर का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तारी की जाती है।

'CCTV और मोबाइल का राज कहाँ है?'

कांग्रेस नेता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस डिजिटल युग में सबूतों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है?

  • गायब DVR और मोबाइल: जूली ने पूछा कि जो सीसीटीवी फुटेज (DVR) और मोबाइल पुलिस ने जब्त किए थे, वे अब कहाँ हैं?
  • साक्ष्य अपलोड न होना: उन्होंने कहा कि पुलिस को अपनी हर कार्रवाई उसी समय पोर्टल पर अपलोड करनी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या सरकार किसी सच को दबाना चाहती है?

'सदन की मर्यादा न होती, तो परतें खोल देता'

टीकाराम जूली ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि उनके पास 'उदयपुर फाइल' के इतने सबूत हैं कि अगर वे परतें खोलना शुरू करें, तो कई रसूखदार चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे 'सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, तो उन्हें इस प्रकरण में शामिल अपने ही दल के लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

मोदी के दौरे पर 'सियासी छाया'

प्रधानमंत्री अजमेर में विकास की नई इबारत लिखने आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे ने राज्य की कानून-व्यवस्था और 'दिल्ली बनाम जयपुर' के सत्ता समीकरणों पर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का यह 'उदयपुर फाइल्स' कार्ड ऐसे समय में आया है जब बीजेपी उत्सव के माहौल में है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / PM Modi Rajasthan Visit : ‘एपस्टीन से भी बड़ी है उदयपुर फाइल्स’, प्रधानमंत्री दौरे से ऐन पहले कांग्रेस का ‘बड़ा धमाका’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Heart Attack in Children : राजस्थान में 9 साल की मासूम खेलते-खेलते मरी, डॉक्टर ने बताया- बच्चों में हार्ट अटैक के ये लक्षण ना करें अनदेखा

Heart attack in children, Heart attack in children in India, 9 year old girl dies in Rajasthan, Pediatric Cardiology,
स्वास्थ्य

Jaipur E-Bus : जयपुर में 6 साल तक क्यों नहीं चल पाई ई-बसें, सीएजी की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें

Why e-buses could not run in Jaipur for 6 years CAG report Big revelation know
जयपुर

राजस्थान में एक और भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, अब SOG करेगी जांच, मंत्री मदन दिलावर की घोषणा से मचा हड़कंप

Madan Dilawar
जयपुर

एलिवेटेड: झालाना बाइपास पर फुल स्टॉप… अब जवाहर नगर बाइपास के बढ़े आसार

जयपुर

राजस्थान के बुजुर्गों के लिए भजनलाल शर्मा का बड़ा एलान, नए साल से बढ़कर मिलेगी पेंशन, बैंक खाते में आएगी इतनी रकम

Pension Scheme
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.