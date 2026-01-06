खाद के लिए हाहाकार: भीलवाड़ा में यूरिया वितरण पर भारी हंगामा, किसानों ने लगाया कालाबाजारी का आरोप

किसानों का कहना था कि जब खाद आती है तो हमें पर्चियों के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है, और पीछे के दरवाजे से स्टॉक खाली हो जाता है। हम अपनी फसल बचाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। और व्यवस्थापक अपने चेहते तो खाद बांट रहा है। लेकिन अधिकारी इस और ध्यान तक नहीं दे रहे है। जांट ने बताया कि समिति के बाहर सुबह 8 बजे से ही किसान कतारों में लग गए थे। कड़कड़ाती ठंड में नंबर आने का इंतजार कर रहे अन्नदाता को जब 'स्टॉक खत्म' होने की घोषणा की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा।