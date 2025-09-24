Jaipur: 75 साल की मां के बाल पकड़कर बेरहम बेटे ने जमीन पर पटका, फट गया सिर, बचाने आए छोटे भाई को भी मारा

घटना के बाद संध्या शर्मा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। वहीं हनुमान की ओर से भी एक काउंटर शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।