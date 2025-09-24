Jaipur: 75 साल की मां के बाल पकड़कर बेरहम बेटे ने जमीन पर पटका, फट गया सिर, बचाने आए छोटे भाई को भी मारा

Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: 75 साल की मां के बाल पकड़कर बेरहम बेटे ने जमीन पर पटका, फट गया सिर, बचाने आए छोटे भाई को भी मारा

Rajasthan News: सास की चीख सुनकर संध्या और उनके पति रामबाबू मौके पर पहुंचे। संध्या का कहना है कि जैसे ही वे पहुंचे, हनुमान, उसकी पत्नी पुष्पा और उनके एक चालक ने मिलकर रामबाबू के साथ मारपीट शुरू कर दी।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 24, 2025

rajasthan police
प्रतीकात्मक तस्वीर

Son Attacks On Mother: जयपुर के जामडोली थाना इलाके में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहां एक बुजुर्ग महिला के बड़े बेटे ने पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की और फिर बाल पकड़कर सिर जमीन पर दे मारा।

इस घटना के दौरान महिला का छोटा बेटा और बहू जब बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

75 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर बेटे का हमला

पुलिस के अनुसार पार्वती नगर सुमेल रोड निवासी संध्या शर्मा ने जामडोली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि 16 सितंबर की शाम उसकी सास गीता देवी (75) पास ही रहने वाले अपने बड़े बेटे हनुमान उर्फ छोटू के घर अपने पति से मिलने गई थीं।

संध्या का आरोप है कि गीता को घर में आता देख हनुमान ने उन्हें पहले धक्का देकर गिरा दिया और फिर बाल पकड़कर उनका सिर ज़मीन पर दे मारा। इस हमले में गीता का सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गईं।

बचाने पहुंचे बेटे-बहू से भी मारपीट

सास की चीख सुनकर संध्या और उनके पति रामबाबू मौके पर पहुंचे। संध्या का कहना है कि जैसे ही वे पहुंचे, हनुमान, उसकी पत्नी पुष्पा और उनके एक चालक ने मिलकर रामबाबू के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस झगड़े में रामबाबू को भी चोटें आईं।

दोनों पक्षों ने दी शिकायत

घटना के बाद संध्या शर्मा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। वहीं हनुमान की ओर से भी एक काउंटर शिकायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

24 Sept 2025 10:01 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: 75 साल की मां के बाल पकड़कर बेरहम बेटे ने जमीन पर पटका, फट गया सिर, बचाने आए छोटे भाई को भी मारा

