Bhilwara: नाता विवाह करने से मना किया तो प्रेमी ने विवाहिता को दी दर्दनाक मौत, पत्थर से कुचल दिया सिर, खून से लथपथ मिली थी लाश

अनुसंधान के दौरान सामने आया कि मृतका सोमवार सुबह भीलवाड़ा के बड़ला चौराहा पर थी। आरोपी रामेश्वर उसे बाइक पर बैठा कर नदी क्षेत्र में ले गया था। यहां आरोपी ने मृतका पर नाता विवाह करने का दबाव बनाया। लेकिन महिला ने पत्नी व बच्चे होने से नाता विवाह करने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी विश्नोई ने बताया कि महज पांच घंटे में समूचे घटनाक्रम का खुलासा कर आरोपी को डिटेन कर लिया गया।