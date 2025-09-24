Patrika LogoSwitch to English

Bhilwara: नाता विवाह करने से मना किया तो प्रेमी ने विवाहिता को दी दर्दनाक मौत, पत्थर से कुचल दिया सिर, खून से लथपथ मिली थी लाश

Rajasthan Crime News: पुलिस ने विवाहिता का सिर कुचला शव बरामद किया था। मृतका के दाएं हाथ पर अंग्रेजी में उसका नाम गुदा हुआ मिला।

भीलवाड़ा

Akshita Deora

Sep 24, 2025

फोटो: पत्रिका

Married Woman Murder Case: भीलवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में कोठारी नदी किनारे सोमवार दोपहर विवाहिता की पत्थर से सिर कुचल कर की गई हत्या की गुत्थी पुलिस ने महज पांच घंटे में सुलझा ली।

पुलिस ने मृतका के प्रेमी रामेश्वर भील को हत्या के आरोप मेंं डिटेन कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि वह मृतका से नाता विवाह करना चाहता था लेकिन वह मना कर रही थी। इससे क्षुब्ध हो उठा और उसकी हत्या कर दी।

ये भी पढ़ें

निर्मम हत्या: खून से सना मिला पत्थर, महिला के दाएं हाथ पर अंग्रेजी में गुदा था यह अक्षर, कातिल का सुराग तलाशने में जुटी पुलिस
भीलवाड़ा
Bhilwara crime

ऐसे हुई शिनाख्त

मांडल से कोटा बाइपास रोड पर आकोला की सरहद में नदी से सटे चरागाह में सोमवार दोपहर पुलिस ने विवाहिता का सिर कुचला शव बरामद किया था। मृतका के दाएं हाथ पर अंग्रेजी में उसका नाम गुदा हुआ मिला। इसी आधार पर उसकी शिनाख्त हुई। वहीं शव के समीप ही खून से सना पत्थर मिला था।

पति ने जताया था शक

सदर थाना प्रभारी कैलाश कुमार विश्नोई ने बताया कि मृतका इन दिनों पीहर में ही रह रही थी। सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे घर से निकली थी। पुलिस ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें आरोपी रामेश्वर भील संदिग्ध हालत में नजर आ गया था। वहीं मृतका के पति ने भी रामेश्वर पर हत्या करने का शक जाहिर किया था।

मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम

पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी रामेश्वर को तलाश कर उसे डिटेन कर लिया। वहीं मंगलवार को मृतका के परिजनों के आने पर एमजी चिकित्सालय में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया।

बड़ला चौराहा से ले गया था

अनुसंधान के दौरान सामने आया कि मृतका सोमवार सुबह भीलवाड़ा के बड़ला चौराहा पर थी। आरोपी रामेश्वर उसे बाइक पर बैठा कर नदी क्षेत्र में ले गया था। यहां आरोपी ने मृतका पर नाता विवाह करने का दबाव बनाया। लेकिन महिला ने पत्नी व बच्चे होने से नाता विवाह करने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी विश्नोई ने बताया कि महज पांच घंटे में समूचे घटनाक्रम का खुलासा कर आरोपी को डिटेन कर लिया गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: रात में दूसरे प्रेमी के साथ घर में थी प्रेमिका, तभी आ धमका पहला प्रेमी, फिर हुआ खूनी खेल
बाड़मेर
Balotra blind murder case

