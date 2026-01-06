माली खेड़ा में खनन माफिया पर ‘वज्रपात’, दो खातेदारों की जमीन होगी निरस्त

राजस्थान पत्रिका की ओर से खनन माफिया के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पुर के पास मालीखेड़ा में चल रहे चुनाई पत्थर के अवैध खनन पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। 'पत्रिका' के 28 दिसंबर के अंक में "माफिया का हौसला बुलंद, प्रशासन की आंखें बंद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को जिला कलक्टर ने बेहद गंभीरता से लिया। कलक्टर की सख्ती के बाद हरकत में आए खनिज विभाग ने न केवल मौके पर पंचनामा बनाया, बल्कि दो खातेदारों की जमीन की खातेदारी निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।