6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा

माली खेड़ा में खनन माफिया पर ‘वज्रपात’, दो खातेदारों की जमीन होगी निरस्त

जिला कलक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने कसा शिकंजा, 28.68 लाख रुपए का थमाया जुर्माना

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Jan 06, 2026

Mining mafia in Mali Kheda faces a major blow; land leases to be cancelled.

Mining mafia in Mali Kheda faces a major blow; land leases to be cancelled.

राजस्थान पत्रिका की ओर से खनन माफिया के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पुर के पास मालीखेड़ा में चल रहे चुनाई पत्थर के अवैध खनन पर जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। 'पत्रिका' के 28 दिसंबर के अंक में "माफिया का हौसला बुलंद, प्रशासन की आंखें बंद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार को जिला कलक्टर ने बेहद गंभीरता से लिया। कलक्टर की सख्ती के बाद हरकत में आए खनिज विभाग ने न केवल मौके पर पंचनामा बनाया, बल्कि दो खातेदारों की जमीन की खातेदारी निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

कलक्टर ने तलब की रिपोर्ट, मौके पर मिले गहरे जख्म

पत्रिका में समाचार प्रकाशित होने के बाद जिला कलक्टर ने खनिज अभियंता महेश शर्मा से पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की। इसके बाद शर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने मालीखेड़ा में दबिश दी। हालांकि, कार्रवाई की भनक लगते ही खननकर्ता भाग निकले, लेकिन जमीन पर सीना चीरकर निकाले गए पत्थर और ताजे खनन के निशान माफिया की कारगुजारी खुद बयां कर रहे थे। विभाग ने पटवारी के साथ मिलकर पैमाइश की तो अवैध खनन की भयावह तस्वीर सामने आई।

इन पर गिरी गाज: लाखों का जुर्माना और जमीन छीनने की तैयारी

खनिज विभाग ने मौके पर मिली रिपोर्ट के आधार पर दो मुख्य खातेदारों को चिन्हित कर उन पर कुल 28.68 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है।

  • - विमला देवी (खसरा नं. 466): यहां 25 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर पत्थर निकाला गया। विभाग ने 18.56 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने का पंचनामा बनाया है।
  • - जगदीश माली (खसरा नं. 11105/9099): यहां 40 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर गहराई में अवैध खनन पाया गया। इन पर 10.12 लाख रुपए का पंचनामा बनाया गया है।

पत्रिका की निर्भीक पत्रकारिता का असर

28 दिसंबर को पत्रिका ने खुलासा किया था कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे खनन माफिया सरकार से ऊपर होकर काम कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इसमें अवैध खनन की पुष्टि हुई।

तहसीलदार को लिखेंगे पत्र

अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों खातेदारों की जमीन निरस्त करने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा जा रहा है। राजस्व रेकॉर्ड से खातेदारी समाप्त करने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।"

- महेश शर्मा, खनिज अभियंता, भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 09:19 am

Published on:

06 Jan 2026 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / माली खेड़ा में खनन माफिया पर ‘वज्रपात’, दो खातेदारों की जमीन होगी निरस्त

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेटियों की सेहत की चिंता: सरकारी स्कूलों में अब छात्राओं की होगी हेल्थ मैपिंग

Concern for girls' health: Government schools will now conduct health mapping of female students.
भीलवाड़ा

खाद के लिए हाहाकार: भीलवाड़ा में यूरिया वितरण पर भारी हंगामा, किसानों ने लगाया कालाबाजारी का आरोप

Major uproar over urea distribution in Bhilwara; farmers allege black marketing.
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में नंदी से क्रूरता के बाद बवाल, युवक को ‘मुर्गा’ बनाकर घुमाया, ‘कंगारू कोर्ट’ पर प्रताड़ना और जुर्माने का आरोप

Bhilwara Uproar in Shahpura
भीलवाड़ा

बढ़ती सर्दी और शीतलहर का कहर: भीलवाड़ा के स्कूलों में आज से 3 दिन की छुट्टी

Increasing cold and cold wave wreak havoc: 3-day holiday for Bhilwara schools from today
भीलवाड़ा

विकसित भारत के लिए ‘स्व’ का जागरण जरूरी, अंतिम छोर के व्यक्ति की सेवा ही सच्चा राष्ट्रधर्म

Awakening of the self is essential for a developed India; serving the last person is the true national duty.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.