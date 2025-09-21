Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Rajasthan: रात में दूसरे प्रेमी के साथ घर में थी प्रेमिका, तभी आ धमका पहला प्रेमी, फिर हुआ खूनी खेल

मृतक के पुत्र पठान खां ने रिपोर्ट में बताया कि रात में उनके पिता घर पर सोए थे, लेकिन सुबह नहीं मिले। तलाश करने पर उनकी लाश खेत में मिली और सिर पर चोटें थी।

बाड़मेर

Rakesh Mishra

Sep 21, 2025

Balotra blind murder case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

बालोतरा। जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में 14 सितंबर की रात हुई बरगत खां की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि थानाधिकारी अचलाराम के नेतृत्व में टीम ने जांच कर हत्या के आरोपी जैफूखां और प्रेमिका रसाल कंवर को गिरफ्तार किया।

खेत में मिली लाश

पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि मंडापुरा थाना क्षेत्र के सरहद जामतनगर सांगरानाड़ी, तहसील पाटोदी में बरगत खां (45 वर्ष) पुत्र सुभान खां की लाश 15 सितंबर को हरिसिंह के खेत में मिली। मौके पर थानाधिकारी सहित उच्चाधिकारीगण पहुंचे और एफएसएल, एमओबी एवं डीसीआरबी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए। वहीं मृतक के पुत्र पठान खां ने रिपोर्ट में बताया कि रात में उनके पिता घर पर सोए थे, लेकिन सुबह नहीं मिले। तलाश करने पर उनकी लाश खेत में मिली और सिर पर चोटें थी। जिसपर थाना पचपदरा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या

उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि रसाल कंवर का मृतक बरगत खां से प्रेम संबंध था। 14 सितंबर की रात रसाल कंवर ने बरगत खां को उसके वहां आने से मना कर अपने दूसरे प्रेमी जैफूखां को घर बुलाया था, लेकिन बरगत खां अचानक वहां पहुंच गया और रसाल कंवर के साथ जैफूखां को देखने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान जैफूखां ने लाठी से बरगत खां के सिर पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

यह वीडियो भी देखें

ऐसे में हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को घसीटकर हरिसिंह के खेत में फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में रसाल कंवर ने जैफूखां की संलिप्तता स्वीकार की। जिस पर दोनों आरोपी रसाल कंवर (30 वर्ष), निवासी जामतनगर, सांगरानाड़ी व जैफू खां (23 वर्ष) पुत्र नसीरखां, निवासी जामतनगर, सांगरानाड़ी, थाना पचपदरा, जिला बालोतरा को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया हैं। पुलिस ने आरोपी पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Published on:

21 Sept 2025 09:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: रात में दूसरे प्रेमी के साथ घर में थी प्रेमिका, तभी आ धमका पहला प्रेमी, फिर हुआ खूनी खेल

