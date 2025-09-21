Rajasthan: रात में दूसरे प्रेमी के साथ घर में थी प्रेमिका, तभी आ धमका पहला प्रेमी, फिर हुआ खूनी खेल

पुलिस अधीक्षक रमेश ने बताया कि मंडापुरा थाना क्षेत्र के सरहद जामतनगर सांगरानाड़ी, तहसील पाटोदी में बरगत खां (45 वर्ष) पुत्र सुभान खां की लाश 15 सितंबर को हरिसिंह के खेत में मिली। मौके पर थानाधिकारी सहित उच्चाधिकारीगण पहुंचे और एफएसएल, एमओबी एवं डीसीआरबी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलित किए। वहीं मृतक के पुत्र पठान खां ने रिपोर्ट में बताया कि रात में उनके पिता घर पर सोए थे, लेकिन सुबह नहीं मिले। तलाश करने पर उनकी लाश खेत में मिली और सिर पर चोटें थी। जिसपर थाना पचपदरा में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।