10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

समाचार

बॉर्डर पर संगीत का सलाम, बीएसएफ जवान की आवाज ने जीत लिया दिल

भारत पाक सीमा पर बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग के दौरान बीएसएफ के एएसआइ लतीफ खान की गायकी से कलाकार भी मंत्रमुग्ध हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Yogendra Kumar Sen

Jan 10, 2026

  • बॉर्डर-2 फिल्म शूटिंग के दौरान बीएसएफ जवान लतीफ खान की गायकी के सोनू निगम व साथी कलाकार भी हुए मुरीद

गडरारोड. भारत पाक सीमा पर बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग के दौरान बीएसएफ के एएसआइ लतीफ खान की गायकी से कलाकार भी मंत्रमुग्ध हो गए। बाड़मेर जिले के अंतिम सरहदी जैसिंधर गांव निवासी लतीफ खान ने हारमोनियम पर सोनू निगम, वरुण धवन और अहान शेट्टी के सामने जब ‘संदेशे आते हैं’ गाना तो वे भावुक हो गए। कलाकारों ने लतीफ खान की हौसला अफजाई करते हुए उनकी आवाज की सराहना की। इस दौरान कलाकारों ने जवानों के साथ मिलकर जश्न मनाया, सेल्फी ली, मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है।

फिल्म बॉर्डर 2 में मूल ‘संदेशे आते हैं’ गाने का नया संस्करण ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ है। सुनहरे धोरों के बीच फिल्माया गया यह गीत देशभक्ति के साथ सीमांत ग्रामीणों को भावुक कर रहा है। बीएसएफ जवान लतीफ खान की आवाज सोनू निगम की शैली से मेल खाती दिखी। राजस्थान के रेगिस्तानी परिवेश में शूटिंग ने गाने को प्रामाणिक देशभक्ति रंग दिया।
लतीफ खान ने पत्रिका को बताया कि वे जाति से मांगणियार मिरासी समुदाय से आते हैं। गायन और संगीत उनके परिवार का खानदानी पेशा है। बीएसएफ में ड्यूटी के साथ-साथ संगीत की सेवाएं कई साल से दे रहे हैं। बीएसएफ में बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों में अपनी गायकी की प्रस्तुतियां दी हैं।

बराक ओबामा के सामने भी दे चुके प्रस्तुति

अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब दिल्ली आए थे, उनके समक्ष भी संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। इसके लिए बीएसएफ के डीजी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारियों के समक्ष भी प्रस्तुतियां दे चुके है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Jan 2026 07:50 pm

Hindi News / News Bulletin / बॉर्डर पर संगीत का सलाम, बीएसएफ जवान की आवाज ने जीत लिया दिल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

हीरालाल गायकवाड़ अंडर-18 क्रिकेट: पहली पारी की बढ़त से ग्वालियर ने जबलपुर को हराया

हीरालाल गायकवाड़ अंडर-18 क्रिकेट मैच
ग्वालियर

एमपी में नर्सरी में फूलों के बीच चल रही ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई

agar malwa
अगार मालवा

देश के सबसे दक्ष 1500 इंजीनियर बनाएंगे एमपी की रोड- ब्रिज-बिल्डिंग

mppwd
भोपाल

यूपी भाजपा को बड़ी क्षति, पार्टी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता का निधन…”यूपी रत्न” सम्मान से भी नवाजे जा चुके थे

Up news, Deoria news
देवरिया

अपनी जान से खेल रहे लोग, 16 सीटर में 60 यात्री, जीप के हर कोने पर लटकी सवारियां, Viral Video से मचा हडकंप

Overloaded Jeep
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.