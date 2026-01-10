बॉर्डर पर संगीत का सलाम, बीएसएफ जवान की आवाज ने जीत लिया दिल

फिल्म बॉर्डर 2 में मूल ‘संदेशे आते हैं’ गाने का नया संस्करण ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ है। सुनहरे धोरों के बीच फिल्माया गया यह गीत देशभक्ति के साथ सीमांत ग्रामीणों को भावुक कर रहा है। बीएसएफ जवान लतीफ खान की आवाज सोनू निगम की शैली से मेल खाती दिखी। राजस्थान के रेगिस्तानी परिवेश में शूटिंग ने गाने को प्रामाणिक देशभक्ति रंग दिया।

लतीफ खान ने पत्रिका को बताया कि वे जाति से मांगणियार मिरासी समुदाय से आते हैं। गायन और संगीत उनके परिवार का खानदानी पेशा है। बीएसएफ में ड्यूटी के साथ-साथ संगीत की सेवाएं कई साल से दे रहे हैं। बीएसएफ में बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों में अपनी गायकी की प्रस्तुतियां दी हैं।