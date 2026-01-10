बॉर्डर पर संगीत का सलाम, बीएसएफ जवान की आवाज ने जीत लिया दिल

गडरारोड. भारत पाक सीमा पर बॉर्डर 2 फिल्म की शूटिंग के दौरान बीएसएफ के एएसआइ लतीफ खान की गायकी से कलाकार भी मंत्रमुग्ध हो गए। बाड़मेर जिले के अंतिम सरहदी जैसिंधर गांव निवासी लतीफ खान ने हारमोनियम पर सोनू निगम, वरुण धवन और अहान शेट्टी के सामने जब ‘संदेशे आते हैं’ गाना तो वे भावुक हो गए। कलाकारों ने लतीफ खान की हौसला अफजाई करते हुए उनकी आवाज की सराहना की। इस दौरान कलाकारों ने जवानों के साथ मिलकर जश्न मनाया, सेल्फी ली, मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है।
फिल्म बॉर्डर 2 में मूल ‘संदेशे आते हैं’ गाने का नया संस्करण ‘घर कब आओगे’ रिलीज हुआ है। सुनहरे धोरों के बीच फिल्माया गया यह गीत देशभक्ति के साथ सीमांत ग्रामीणों को भावुक कर रहा है। बीएसएफ जवान लतीफ खान की आवाज सोनू निगम की शैली से मेल खाती दिखी। राजस्थान के रेगिस्तानी परिवेश में शूटिंग ने गाने को प्रामाणिक देशभक्ति रंग दिया।
लतीफ खान ने पत्रिका को बताया कि वे जाति से मांगणियार मिरासी समुदाय से आते हैं। गायन और संगीत उनके परिवार का खानदानी पेशा है। बीएसएफ में ड्यूटी के साथ-साथ संगीत की सेवाएं कई साल से दे रहे हैं। बीएसएफ में बड़े-बड़े सरकारी कार्यक्रमों में अपनी गायकी की प्रस्तुतियां दी हैं।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब दिल्ली आए थे, उनके समक्ष भी संगीत की शानदार प्रस्तुति दी। इसके लिए बीएसएफ के डीजी ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उच्च अधिकारियों के समक्ष भी प्रस्तुतियां दे चुके है।
