राजस्थान पत्रिका ने सौ जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर ​बिखेरी मुस्कान

भीलवाड़ा। पत्रकारिता के पुरोधा और पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष में मंगलवार को सेवा का एक नया अध्याय लिखा। 'सेवा परमो धर्म' के ध्येय वाक्य को धरातल पर उतारते हुए राजस्थान पत्रिका और राजस्थान जनमंच के संयुक्त तत्वावधान में सौ जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। रामधाम के पीछे काशीपुरी-वकील कॉलोनी िस्थत माहेश्वरी भवन में आयोजित गरिमामय समारोह में संतों और गणमान्य नागरिकों के हाथों निःशुल्क बिस्तर वितरित हुए, तो सेवा का संकल्प एक आत्मीय उत्सव में बदल गया।