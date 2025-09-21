Rajasthan: आधी रात बहू ने आपा खोया, सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, नवजात बेटे पर हमला, खुद की नसें भी काटीं

राजू ने बताया कि रात को पूजा अपनी सास के कमरे में ही सो गई। देर रात परिवार के सोने के बाद पूजा ने सास गौरी (45) पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद पूजा ने अपने दो महीने के पुत्र जसवंत पर भी चाकू से हमला किया, जिससे वह भी घायल हो गया। राजू ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के बाद पूजा ने खुद ही अपने हाथ की चाकू से नसें काट ली।