भीलवाड़ा

Rajasthan: आधी रात बहू ने आपा खोया, सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, नवजात बेटे पर हमला, खुद की नसें भी काटीं

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जख्मी गौरी देवी अपनी और पोते की हालत देखकर चीखती चिल्लाती रही और किसी तरह दरवाजा खोला।

भीलवाड़ा

Rakesh Mishra

Sep 21, 2025

knife attack in Bhilwara
पुलिस जीप- फाइल फोटो

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र में रूपाहेली गांव में देर रात एक महिला ने अपनी सास और दो महीने के नवजात बेटे पर चाकू से हमला करके खुद की हाथों की नसें काट लीं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हुआ था नाता विवाह

महिला के पति राजू जाट ने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले उसने पूजा से नाता विवाह किया था। पूजा कुछ दिनों से अजीब तरह की हरकतें कर रही थी। उसे चिकित्सक को भी दिखाया, लेकिन चिकित्सक ने उसे किसी भी प्रकार की बीमारी होने से मना कर दिया। शनिवार को भी पूजा ने ऐसी ही हरकतें की। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाकर जांच कराई गई और रविवार सुबह उसे दोबारा दिखाना था।

चाकू से किए वार

राजू ने बताया कि रात को पूजा अपनी सास के कमरे में ही सो गई। देर रात परिवार के सोने के बाद पूजा ने सास गौरी (45) पर चाकू से कई वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। इसके बाद पूजा ने अपने दो महीने के पुत्र जसवंत पर भी चाकू से हमला किया, जिससे वह भी घायल हो गया। राजू ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने के बाद पूजा ने खुद ही अपने हाथ की चाकू से नसें काट ली।

सास-बहू की हालत गंभीर

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जख्मी गौरी देवी अपनी और पोते की हालत देखकर चीखती चिल्लाती रही और किसी तरह दरवाजा खोला। इसके बाद पड़ोस के लोगों ने प्रयास कर पूजा से चाकू छीना। घटना के बाद तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सास-बहू की हालत गंभीर होने से दोनों को उदयपुर रेफर कर दिया गया। गौरी और पूजा का निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

21 Sept 2025 05:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / Rajasthan: आधी रात बहू ने आपा खोया, सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, नवजात बेटे पर हमला, खुद की नसें भी काटीं

