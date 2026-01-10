प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अब मिलेगा अपना ‘मालिकाना हक’

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा ने सख्त निर्देश दिए हैं कि माध्यमिक शिक्षा के तहत आने वाले ऐसे स्कूल जिनके पास भूमि का पट्टा नहीं है, उनकी सूची आगामी दो कार्य दिवस में उपलब्ध करानी होगी। यह जानकारी जिला और ब्लॉकवार निर्धारित प्रारूप में ईमेल के जरिए भेजनी अनिवार्य है।अभियान के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के स्कूलों को कवर किया जाएगा। इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शामिल है।