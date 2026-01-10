महंगाई की मार से राहत और रोजगार की बहार की आस….शिक्षा-स्वास्थ्य में बड़े सुधारों की दरकार

कोरोना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की गति बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक मशीनों से लैस किया जाए। जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में और कटौती हो। 'आयुष्मान भारत' के तहत कवर होने वाली बीमारियों और राशि की सीमा बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य बजट को जीडीपी का 3 प्रतिशत से ऊपर लाने का उद्देश्य निर्धारित करें। इससे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं, प्रशिक्षण और आधुनिक चिकित्सा उपकरण का विस्तार सुनिश्चित होगा। डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती व प्रशिक्षण के लिए विशेष बजट दें। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन नेटवर्क को बढ़ावा दें। इससे दूरदराज के इलाकों में भी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हों।