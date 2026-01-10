शिक्षा विभाग में खाली पदों का ‘पहाड़’, 1.19 लाख पद रिक्त

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बड़े-बड़े दावों के बीच एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। शिक्षा विभाग की ओर से 1 जनवरी 2026 को जारी ताजा आंकड़ों (शाला दर्पण पोर्टल) के अनुसार, विभाग में स्वीकृत पदों के मुकाबले भारी कमी बनी है। पूरे प्रदेश में विभिन्न संवर्गों के कुल 1 लाख 19 हजार 148 पद खाली पड़े हैं। यह स्थिति न केवल शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित कर रही, बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर भी भारी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग में कुल 4 लाख 10485 पद स्वीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में केवल 2 लाख 92263 कर्मचारी कार्यरत हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति वरिष्ठ अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की है, जहां रिक्तियों का आंकड़ा हजारों में है।