Balotra News: बालोतरा की जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, 104 करोड़ रुपए से हो रहा काम, यहां जानें

विद्युत प्रसारण निगम के अनुसार बालोतरा 220 केवी ग्रिड स्टेशन से पचपदरा और समदड़ी क्षेत्र के लिए 132 केवी लाइन जाती है। लंबी दूरी और अधिक लोड के कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल पाता। रिफाइनरी से जुड़े उद्यमियों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से बोरावास और पचपदरा में स्वीकृत 132 केवी स्टेशन पर क्रमशः 70 करोड़ और 34 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।