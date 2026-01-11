RSRTC Gift : बाड़मेर से जोधपुर के लिए नॉनस्टॉप बस सेवा शुरू, समय की होगी भारी बचत

RSRTC Gift : बाड़मेर संभाग मुख्यालय जोधपुर तक कम समय में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोडवेज ने बाड़मेर शहरवासियों के लिए नई बस सेवा शुरू की है। वर्तमान में बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली रोडवेज बसों को 4.30 घंटे का समय लगता है, लेकिन नई बस सेवा शुरू होने से अब यात्री 3.30 घंटे में जोधपुर व बाड़मेर के बीच यात्रा कर सकेंगे। इससे यात्रियों के समय की बड़ी बचत होगी। उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी।