बाड़मेर

RSRTC Gift : बाड़मेर से जोधपुर के लिए नॉनस्टॉप बस सेवा शुरू, समय की होगी भारी बचत

RSRTC Gift : बाड़मेर से जोधपुर के लिए नई नॉनस्टॉप बस सेवा शुरू हो गई है। अब यात्री सिर्फ 3.30 घंटे में जोधपुर व बाड़मेर के बीच यात्रा कर सकेंगे।

बाड़मेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 11, 2026

Barmer to Jodhpur Non-stop bus service Start saving significant travel time

फाइल फोटो पत्रिका

RSRTC Gift : बाड़मेर संभाग मुख्यालय जोधपुर तक कम समय में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोडवेज ने बाड़मेर शहरवासियों के लिए नई बस सेवा शुरू की है। वर्तमान में बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली रोडवेज बसों को 4.30 घंटे का समय लगता है, लेकिन नई बस सेवा शुरू होने से अब यात्री 3.30 घंटे में जोधपुर व बाड़मेर के बीच यात्रा कर सकेंगे। इससे यात्रियों के समय की बड़ी बचत होगी। उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी।

संभाग मुख्यालय जोधपुर में शासकीय, व्यावसायिक व निजी कार्यों को लेकर बाड़मेर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग हर दिन आते-जाते हैं। बाड़मेर से जोधपुर की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। अधिक समय लगने से यात्रियों को कई परेशानी उठानी पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए रोडवेज डिपो बाड़मेर ने जोधपुर के लिए नई बस सेवा शुरू की है।

एक घंटे कम समय में पहुंचेगी जोधपुर

यह बस सेवा प्रतिदिन बाड़मेर से सुबह 5 बजे जोधपुर के लिए रवाना होगी। नॉनस्टॉप बस सेवा मात्र 3.30 घंटे में जोधपुर पहुंचेगी। मार्ग में बायतु, पचपदरा में ठहराव करेगी। वापसी में बस जोधपुर से 9.40 बजे रवाना होकर दोपहर 2.20 बजे बाड़मेर पहुंचेगी।

इसके बाद यह 2.50 बजे बाड़मेर से रवाना होकर शाम 4.50 बजे गडरा रोड पहुंचेगी। वहां से शाम 7.00 बजे रवाना होकर पुनः बाड़मेर पहुंचेगी। एक घंटे पहले जोधपुर पहुंचने पर यात्रियों को कम परेशानी होगी। कीमती समय की बचत होगी। खासकर नौकरीपेशा, व्यापारियों, विद्यार्थियों, मरीजों को इस सेवा से विशेष राहत मिलेगी।

बाड़मेर से जोधपुर के लिए नई विशेष बस सेवा शुरू

बाड़मेर से जोधपुर के लिए नई विशेष बस सेवा शुरू की है। यह नॉनस्टॉप बस 3.30 घंटे में जोधपुर पहुंचेगी। इतने ही समय में वापसी में बाड़मेर आएगी। यात्रियों के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए यह बस सेवा प्रारंभ की है।
ओमप्रकाश पूनिया, मुख्य प्रबंधक रोडवेज डिपो

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Barmer / RSRTC Gift : बाड़मेर से जोधपुर के लिए नॉनस्टॉप बस सेवा शुरू, समय की होगी भारी बचत

