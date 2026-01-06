बेटियों की सेहत की चिंता: सरकारी स्कूलों में अब छात्राओं की होगी हेल्थ मैपिंग

आदेश के अनुसार, जिले के चयनित बालिका विद्यालयों में चिकित्सा दल पहुंचकर जांच करेगा। शिविर के सफल संचालन के लिए संबंधित पीईईओ और संस्था प्रधानों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत चिकित्सा टीम के बैठने और जांच के लिए स्कूल परिसर में समुचित स्थान उपलब्ध कराना होगा। शिविर के दिन विद्यालय के एक शिक्षक को इस समस्त प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके। चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित कैंप का पूरा प्लान और स्टाफ की सूची पहले ही तैयार कर ली जाए।