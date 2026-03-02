सपनों को पंख देता भीलवाड़ा का राजेंद्र मार्ग विद्यालय

राजेंद्र मार्ग स्कूल ने देश को कई नामी विभूतियां दी हैं। यहां के पूर्व छात्र विकास व्यास अमेरिका में मर्सिडीज़बेन्ज़ में एआई तकनीक का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अनिरुद्ध वैष्णव (आईआरएस) और अर्जुन अवार्डी सुरेंद्र कटारिया (वॉलीबाल) जैसे दिग्गजों ने भी इसी आंगन से प्रेरणा पाई है। प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह गहलोत के कुशल नेतृत्व और समर्पित स्टाफ के प्रयासों से यह विद्यालय "सबके लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" के ध्येय को चरितार्थ कर रहा है। 56 छात्रों का सेना में विन्नि पदों पर चयन हुआ है।