पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल: भीलवाड़ा में ‘वैदिक होली’ की धूम, कई स्थानों पर गोबर के कंडों से होगा होलिका दहन

पंडित अशोक व्यास ने बताया कि 2 मार्च को होली मनाई जाएगी। जबकि 3 मार्च को धुलंडी पर्व मनाया जाएगा। साथ ही पूर्णिमा का व्रत भी सोमवार को रहेगा। क्योंकि शाम के समय पूर्णिमा रहेगी। इस वर्ष होलिका दहन के समय का विशेष ध्यान रखना होगा। श्रेष्ठ मुहूर्त शाम 6.36 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। इसके अलावा मध्यरात्रि बाद 01:25 से 2:37 बजे तक रहेगा। भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ बहनें बड़बुलिए की माला अर्पित करेंगी। बड़बुलिए शहर के कई हिस्सों में 30 रुपए प्रति माला आसानी से मिल रहे है। पंडित अशोक व्यास का कहना है कि वैदिक रीति से दहन न केवल वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि गाय और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता भी प्रकट करता है। इसमें कपूर, घी और हवन सामग्री का उपयोग इसे और अधिक प्रभावी बनाता है।