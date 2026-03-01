सर्वेश्वर धाम में फागोत्सव की धूम: कान्हा के भजनों पर थिरकीं मातृशक्ति, उड़ा गुलाल

सर्वेश्वर धाम मंदिर परिसर में आयोजित इस फागोत्सव में महिलाओं ने फाल्गुन के पारंपरिक गीत और भगवान कृष्ण के भजनों पर जमकर नृत्य किया। ढोलक और मंजीरे की थाप के बीच जब महिलाओं ने फाग के गीत गाए, तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। महिलाओं ने भगवान के समक्ष शीश नवाकर एक-दूसरे को गुलाल लगाया और फाल्गुन के इस पावन पर्व की बधाइयां दीं।