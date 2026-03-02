2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

माहेश्वरी शिरोमणि सम्मान समारोह: उद्योग और सेवा की त्रिवेणी, तीन विभूतियां सम्मानित

भीलवाड़ा शहर के हरणी महादेव रोड स्थित रामेश्वरम में रविवार को दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा, जिला व श्रीनगर माहेश्वरी सभा के संयुक्त तत्वावधान में ‘माहेश्वरी शिरोमणि सम्मान समारोह’ हुआ। गरिमामय वातावरण के बीच उद्योग जगत और समाज सेवा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली तीन प्रमुख हस्तियों का सम्मान किया गया। समारोह के [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 02, 2026

Maheshwari Shiromani Award Ceremony: A Triveni of Industry and Service, Three Eminent Personalities Honored

Maheshwari Shiromani Award Ceremony: A Triveni of Industry and Service, Three Eminent Personalities Honored

  • उद्योग मंत्री विश्नोई बोले- माहेश्वरी समाज सेवा और संस्कार की मिसाल

भीलवाड़ा शहर के हरणी महादेव रोड स्थित रामेश्वरम में रविवार को दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा, जिला व श्रीनगर माहेश्वरी सभा के संयुक्त तत्वावधान में ‘माहेश्वरी शिरोमणि सम्मान समारोह’ हुआ। गरिमामय वातावरण के बीच उद्योग जगत और समाज सेवा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली तीन प्रमुख हस्तियों का सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के उद्योग मंत्री केके विश्नोई थे, जबकि अध्यक्षता महासभा के सभापति संदीप काबरा ने की। पद्मश्री सत्यनारायण नुवाल को उद्योग क्षेत्र में नवाचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान, अटल अवार्ड विजेता उद्योगपति व पूर्व सभापति रामपाल सोनी को संगठन क्षमता और समाजहित के कार्यों के लिए तथा पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू को पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण और जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए समाज रत्न और समाज गौरव से नवाजा गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री विश्नोई ने कहा कि माहेश्वरी समाज ने हमेशा शिक्षा, उद्योग और सेवा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया है। ऐसे सम्मान समारोह युवाओं को उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, कांग्रेस देहात जिलाध्यक्ष रामलाल जाट और पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया, राजकुमार कालिया, ममता मोदानी और श्रीकांत बाल्दी का आतिथ्य मिला। भगवान महेश की पूजा और दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान अतिथियों का पारंपरिक साफा व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष अशोक बाहेती ने स्वागत उद्बोधन दिया।

नवाचार और प्रकृति रक्षा का संदेश

सम्मानित होने के बाद पर्यावरणविद् जाजू ने युवाओं से प्रकृति रक्षा का आह्वान किया। वक्ताओं ने नुवाल और सोनी के जीवन को युवाओं के लिए आदर्श बताया। इस अवसर पर राधेश्याम चेचानी, कैलाश कोठारी, केदार गगरानी, अनिल बागड़, सीमा कोगटा, प्रदीप बल्दवा, रमेश राठी, अभिजीत शारदा, संजय जागेटिया, अतुल राठी, सुशील मरोठिया और महावीर समदानी सहित समाज के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संचालन जगदीश कोगटा ने किया। आयोजन के अंत में स्नेहभोज हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजबंधु शामिल हुए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / माहेश्वरी शिरोमणि सम्मान समारोह: उद्योग और सेवा की त्रिवेणी, तीन विभूतियां सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सपनों को पंख देता भीलवाड़ा का राजेंद्र मार्ग विद्यालय

Rajendra Marg School of Bhilwara gives wings to dreams
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा को जल्द मिलेगी ‘मेगा टेक्सटाइल पार्क’ की सौगात: केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाई प्रक्रिया

Bhilwara to soon get 'Mega Textile Park': Central government moves forward with process
भीलवाड़ा

सांवलिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे परिवार की वैन पुलिया से गिरी, पिता-पुत्र की मौत

The van of a family returning from Sanwalia Seth's temple fell from a culvert, killing the father and son.
भीलवाड़ा

पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल: भीलवाड़ा में ‘वैदिक होली’ की धूम, कई स्थानों पर गोबर के कंडों से होगा होलिका दहन

A unique initiative to protect the environment: Bhilwara celebrates 'Vedic Holi'; cow dung cakes will be used for Holika Dahan at many places.
भीलवाड़ा

Road Accident: ‘काश… मेरी बात मान लेता छोटा’ कहा वैन तेज मत चला; नहीं मानी बात… 4 लोग उतरे तो बचे, पिता-पुत्र की मौत

सड़क हादसे में मृतक पिता और पुत्र, पत्रिका फोटो
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.