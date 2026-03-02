भीलवाड़ा को जल्द मिलेगी ‘मेगा टेक्सटाइल पार्क’ की सौगात: केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाई प्रक्रिया

भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी' और 'भारत का मैनचेस्टर' कहा जाता है। देश के कपड़ा मानचित्र पर एक विशिष्ट स्थान रखता है। मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से यहां के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। भीलवाड़ा प्रति माह 125 करोड़ मीटर फैब्रिक का उत्पादन करता है। यहां निर्मित कपड़ा न केवल भारत के कोने-कोने में जाता है, बल्कि यूरोपीय और खाड़ी देशों में भी बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। यहां के उद्योग जिले में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है।