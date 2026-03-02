Road Accident: ‘काश… मेरी बात मान लेता छोटा’ कहा वैन तेज मत चला; नहीं मानी बात… 4 लोग उतरे तो बचे, पिता-पुत्र की मौत

Bhilwara Accident: अजमेर/गुलाबपुरा। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर रविवार दोपहर को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन कर टोंक के लाम्बा हरिसिंह जा रहे परिवार की वैन बेकाबू होकर पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।