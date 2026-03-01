प्रदेश के 311 होनहार खिलाड़ी होंगे मालामाल, सरकार ने खोली पोटली; 21.07 लाख की प्रोत्साहन राशि जारी

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले उन खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता सत्र 2024-25 के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि का पिटारा खोल दिया है। सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के कुल 311 खिलाड़ियों के लिए 21 लाख 7 हजार 500 रुपए की राशि स्वीकृत की है। निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 10 हजार, रजत पदक विजेताओं को 7500 और कांस्य पदक विजेताओं को 5 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।