प्रदेश में शिक्षा सत्र 2026-27 का शंखनाद: अगले माह से बंटने लगेंगी निशुल्क पुस्तकें

आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी कमर कस ली है। सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है कि उन्हें नए सत्र की शुरुआत से पहले ही निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का तोहफा मिल जाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (समग्र शिक्षा) भीलवाड़ा ने जिले के सभी 14 ब्लॉकों के लिए वितरण का विस्तृत रूट चार्ट और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वितरण का प्रथम चरण 5 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा।