महा-अलर्ट: 31 मार्च बाद नहीं सुधरेंगी पुरानी टीडीएस गलतियां

करदाताओं, व्यवसायियों और कर सलाहकारों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। आयकर अधिनियम 2025 के नए प्रावधानों के तहत अब पुराने टीडीएस और टीसीएस करेक्शन स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2026 तय कर दी गई है। 1 अप्रेल 2026 से आयकर विभाग का सिस्टम पुराने सालों की गलतियों के सुधार को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। यह चेतावनी पटेल नगर स्थित आईसीएआई भवन में आयकर विभाग और आईसीएआई भीलवाड़ा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक जागरूकता संगोष्ठी में दी गई।