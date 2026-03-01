1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

महा-अलर्ट: 31 मार्च बाद नहीं सुधरेंगी पुरानी टीडीएस गलतियां

करदाताओं, व्यवसायियों और कर सलाहकारों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। आयकर अधिनियम 2025 के नए प्रावधानों के तहत अब पुराने टीडीएस और टीसीएस करेक्शन स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2026 तय कर दी गई है। 1 अप्रेल 2026 से आयकर विभाग का सिस्टम पुराने सालों की गलतियों के सुधार को [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Mar 01, 2026

Mega-Alert: Old TDS mistakes will not be rectified after March 31

Mega-Alert: Old TDS mistakes will not be rectified after March 31

  • आयकर विभाग और आईसीएआई की संगोष्ठी: 6 साल की छूट घटकर हुई 2 साल
  • लापरवाही पर निकलेगी स्थायी डिमांड और लगेगा जुर्माना

करदाताओं, व्यवसायियों और कर सलाहकारों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। आयकर अधिनियम 2025 के नए प्रावधानों के तहत अब पुराने टीडीएस और टीसीएस करेक्शन स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम समय-सीमा 31 मार्च 2026 तय कर दी गई है। 1 अप्रेल 2026 से आयकर विभाग का सिस्टम पुराने सालों की गलतियों के सुधार को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। यह चेतावनी पटेल नगर स्थित आईसीएआई भवन में आयकर विभाग और आईसीएआई भीलवाड़ा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक जागरूकता संगोष्ठी में दी गई।

इन वित्तीय वर्षों के स्टेटमेंट पर पड़ेगा सीधा असर

आयकर अधिकारी (टीडीएस) दिलीप सिंह राठौड़ ने टीडीएस प्रावधानों में हुए बड़े संशोधनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आयकर अधिनियम 2025 की धारा 397(3)(f) का हवाला देते हुए बताया कि निम्नलिखित अवधियों के लिए तुरंत सुधार आवश्यक है।

  • वित्तीय वर्ष 2018-19: केवल चौथी तिमाही (क्वाटर 4)
  • वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23: सभी तिमाहियाँ
  • वित्तीय वर्ष 2023-24: प्रथम से तृतीय तिमाही (क्वाटर 1 से क्वाटर 3)
  • चूक गए तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि चालान मिसमैच, पैन त्रुटि, शॉर्ट डिडक्शन या अनमैच्ड एंट्री लंबित है, तो उसे 31 मार्च से पहले दुरुस्त कर लें। ऐसा न करने पर करदाताओं को स्थायी डिमांड, व्यावसायिक खर्चों की अस्वीकृति, भारी ब्याज और दंड की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, लाभार्थियों को टैक्स-क्रेडिट मिलने में भी भारी परेशानी होगी।

अब सुधार के लिए सिर्फ 2 साल की मोहलत

कार्यक्रम में यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया कि पहले करेक्शन स्टेटमेंट दाखिल करने के लिए 6 साल तक का समय मिलता था, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर मूल स्टेटमेंट दाखिल करने की तारीख से मात्र 2 वर्ष कर दिया गया है। ऐसे में समय रहते त्रुटियों का निराकरण करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, अन्यथा गलतियां स्थायी हो जाएंगी।

कानूनों में बदलाव के साथ अपडेट रहना जरूरी

सीए जीपी सिंघल ने कहा कि टीडीएस कानूनों में लगातार हो रहे बदलावों के बीच प्रोफेशनल्स का ज्ञान होना जरूरी है। उन्होंने सभी व्यवसायियों से अपील की कि वे अपने टीडीएस रिकॉर्ड्स की तत्काल समीक्षा करें। शाखा अध्यक्ष दिनेश सुथार ने बताया कि ऐसे आयोजनों से सदस्यों को व्यावहारिक कार्यों में बड़ी मदद मिलती है।

सचिव पुलकित राठी ने बताया कि सेमिनार में केसी अजमेरा, अतुल सोमानी, बीबी गुप्ता, आरएल बिरला, प्रदीप बंसल सहित कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। वहीं, आयकर विभाग की ओर से नवीन बंसल, मनोज कुमार और विशाल बैरवा ने भी शिरकत की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 09:57 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / महा-अलर्ट: 31 मार्च बाद नहीं सुधरेंगी पुरानी टीडीएस गलतियां

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रंगोत्सव का उल्लास: 2 को होली, 3 को धुलंडी; बाजारों में छाई सतरंगी छटा, छुट्टियों से पहले जमकर हुई खरीदारी

Holi on 2nd, Dhulandi on 3rd; markets filled with colourful hues
भीलवाड़ा

युद्ध की आग में तपा सोना 1.70 लाख के पार, भीलवाड़ा सर्राफा बाजार में ‘सन्नाटा’

War-heated gold crosses Rs 1.70 lakh, Bhilwara bullion market falls silent
भीलवाड़ा

आपातकाल के सबक’ पर 216 युवा रखेंगे बेबाक राय, श्रेष्ठ 5 जाएंगे राज्य स्तर पर

216 youth will express their frank opinion on 'Lessons of Emergency'; best 5 will go to the state level.
भीलवाड़ा

स्वर्ग से उतरे इन्द्र-इन्द्राणी, भगवान के जन्म पर जयकारों से गूंजा ‘अयोध्या दरबार’

Indra and Indrani descended from heaven, 'Ayodhya Darbar' resounded with cheers on the birth of the Lord.
भीलवाड़ा

मॉडल स्कूलों में प्रवेश का बिगुल: पहली बार कक्षा 1 से 5 तक भी होंगे दाखिले, 6 मार्च से शुरू होंगे आवेदन

Model school admissions open for the first time, with applications opening on March 6th.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.