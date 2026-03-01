रंगोत्सव का उल्लास: 2 को होली, 3 को धुलंडी; बाजारों में छाई सतरंगी छटा, छुट्टियों से पहले जमकर हुई खरीदारी

Holi on 2nd, Dhulandi on 3rd; markets filled with colourful hues
भीलवाड़ा. फाल्गुन के रंग अब पूरी तरह से फिजाओं में घुलने लगे हैं और शहर में होली का उल्लास छाने लगा है। आगामी 2 मार्च को होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। त्योहार के नजदीक आते ही शहर के बाजारों में पूरी तरह रौनक लौट आई है और रंग-गुलाल व पिचकारियों की दुकानें सज गई हैं।
शनिवार से लगातार चार दिन का अवकाश होने के कारण शहर के बाजारों में शुक्रवार को ही त्योहारी खरीदारी की खासी भीड़ देखने को मिली। सरकारी और निजी कार्यालयों के कर्मचारियों ने दफ्तर से छूटते ही होली की तैयारियों के लिए बाजारों का रुख किया और परिवार के लिए रंग व गुलाल की जमकर खरीदारी की। लगातार छुट्टियों के चलते लोगों में त्योहार को लेकर इस बार दोगुना उत्साह नजर आ रहा है।
शहर के हृदय स्थल गोल प्याऊ चौराहा सहित मुख्य बाजारों और विभिन्न कॉलोनियों के प्रमुख चौराहों पर रंगों की अस्थाई दुकानें सज गई हैं। हर तरफ लाल, पीले, हरे और गुलाबी गुलाल के ढेर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। बच्चों के लिए बाजार में नए-नए तरह की पिचकारियां और मुखौटे भी उपलब्ध हैं, जिनकी अच्छी मांग देखी जा रही है। लंबे समय बाद बाजारों में लौटी इस रौनक से व्यापारियों के चेहरे भी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद में खिल उठे हैं।
