रंगोत्सव का उल्लास: 2 को होली, 3 को धुलंडी; बाजारों में छाई सतरंगी छटा, छुट्टियों से पहले जमकर हुई खरीदारी

शहर के हृदय स्थल गोल प्याऊ चौराहा सहित मुख्य बाजारों और विभिन्न कॉलोनियों के प्रमुख चौराहों पर रंगों की अस्थाई दुकानें सज गई हैं। हर तरफ लाल, पीले, हरे और गुलाबी गुलाल के ढेर ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। बच्चों के लिए बाजार में नए-नए तरह की पिचकारियां और मुखौटे भी उपलब्ध हैं, जिनकी अच्छी मांग देखी जा रही है। लंबे समय बाद बाजारों में लौटी इस रौनक से व्यापारियों के चेहरे भी अच्छी ग्राहकी की उम्मीद में खिल उठे हैं।