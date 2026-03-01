मॉडल स्कूलों में प्रवेश का बिगुल: पहली बार कक्षा 1 से 5 तक भी होंगे दाखिले, 6 मार्च से शुरू होंगे आवेदन

प्रदेश के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस बार का सत्र खास होगा क्योंकि राज्य सरकार ने मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 12 के साथ-साथ अब प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 तक को भी हरी झंडी दे दी है। अभिभावक कक्षा 1 से 9 तक में प्रवेश के लिए 6 मार्च से 16 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 को 6 वर्ष से अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होनी अनिवार्य है।